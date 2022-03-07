AŞTİ'de "Kadın Danışma Birimi" hizmete girdi - Son Dakika
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AŞTİ'de "Kadın Danışma Birimi" hizmete girdi

07.03.2022 14:40
AŞTİ'de "Kadın Danışma Birimi" hizmete girdi

Ankara Büyükşehir Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında AŞTİ'de "Kadın Danışma Birimi" açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında AŞTİ'de "Kadın Danışma Birimi" açıldı.

Birimde Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) il dışından gelen kadın yolculara, kadın personel tarafından 7 gün 24 saat hizmet verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, 7. Kadın Danışma birimi AŞTİ'de açmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Merkezin açılışı sonrası Ankara Büyükşehir Belediyense bağlı halk oyunları grubu bir gösteri gerçekleştirdi.

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Şehirler Arası Otobüs, Dünya Kadınlar Günü, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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