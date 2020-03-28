AŞTİ'de kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor - Son Dakika

Şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabileceğinin açıklanmasının ardından Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) son seferler yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından birçok otobüs firması, akşam seferlerini iptal etti.

Seferlerin iptal edilmesi nedeniyle saat 17.00'den önce yolculuk yapmak isteyenler, AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu.

Seyahat etmesi zorunlu olanlar Seyahat İzin Kurulu'na başvuracak

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iller arası otobüs seferleri saat 17.00'den itibaren ancak valiliklerin izniyle yapılabilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.