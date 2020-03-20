AŞTİ'de koronavirüs paniği - Son Dakika
Son Dakika Güncel AŞTİ'de koronavirüs paniği - Son Dakika

AŞTİ'de koronavirüs paniği

17 dakika önce

ANKARA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) İngiltere'den geldiğini söyleyen Türk yolcu, koronavirüs paniğine neden oldu.

AŞTİ'de koronavirüs paniği, System.String[]

ANKARA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) İngiltere'den geldiğini söyleyen Türk yolcu, koronavirüs paniğine neden oldu. Kimliği açıklanmayan erkek yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek gözlem altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde AŞTİ'de meydana geldi. Koruyucu maske takan, elinde ve sırtında çanta bulunan 40 yaşlarındaki erkek yolcu, AŞTİ'de vatandaşlara, İngiltere'den geldiğini söyleyerek adres sordu. Koronavirüs salgını nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, AŞTİ'nin giriş ve çıkış kapılarını kapatarak, söz konusu kişiyi bulmak için çalışma yaptı. Yolcu, kısa süre sonra AŞTİ önündeki alt geçitte bulundu. Polis ekipleri, alt geçitteki diğer vatandaşları çıkarırken, çevrede önlem aldı. Bu sırada gelen sağlık ekipleri, kimliği açıklanmayan yolcuda ateş kontrolü yaptı. Yapılan ilk kontrolde şüpheli bir bulguya rastlanmaya yolcu, koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirildi. Yolcu, detaylı sağlık kontrolünden geçirilip, gözlem altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polisin güvenlik önlemi

-Sağlık ekipleri

-Ambulans

-Yolcunun alt geçitten çıkarılması

-Ambulansa bindirilmesi

-Sağlık görevlileri

Haber-Kamera:  Muhammet Bayram-Celal ATALAY/ANKARA,


Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:58 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti
İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti Polonya ele geçirilen kaçak votkaları, Covid 19 salgınına karşı dezenfektan olarak kullanacak Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı         
20:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 16:15:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AŞTİ'de koronavirüs paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]