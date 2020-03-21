AŞTİ'de koronavirüse karşı termal kameralı önlem - Son Dakika

ANKARA'da, Şehirler Arası Otobüs Terminali İşletmesi (AŞTİ) girişine, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında termal kamera takıldı. Termal kamera önlemi ile risk taşıyanların kente giriş ve çıkışları kontrol altına alınacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle AŞTİ'nin tüp geçidinde yer alan ana giriş kapısına termal kamera monte edildi. Terminalin diğer kapıları kapatılırken, tüm giriş ve çıkışların buradan yapılarak, risk taşıyanların kontrol altına alınması hedeflendi. Termal kamera uygulamasının ilk gününde ateşi 37,3'ün üzerinde çıkanlar, eldiven ve maske verilip, ardından sağlık merkezine yönlendirildi. Sağlık merkezine gitmeyi kabul etmeyenler için de bölgede polis ekipleri hazır bekletildi.

'AMAÇ ENFEKSİYONU KONTROL ALTINA ALMAK'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, temel amaçlarının hastalığın yayılmasını önlemek olduğunu söyledi. Koç, "Otobüs taşımacılığıyla gelecek ya da şehri terk edecek vatandaşların dışarıdan enfeksiyon getirmesi ya da kendisinde mevcut enfeksiyonu dışarı çıkarmasını kontrol altına almak istiyoruz. Bunu yapabilmek için de termal kameralı ısıölçer sistemini AŞTİ'de aktif hale getirdik. Bütün giriş ve çıkışları tek bir kapıya aldık. Şehrin ana giriş çıkışlarında ara indirme ve bindirme durakları vardı, onları kaldırdık. Ankara'ya otobüs taşımacılığı ile gelecek herkes burada inmek ya da gideceğe yere buradan gitmek zorunda. Burada inecek ve binecek vatandaşlarımızı da bu cihazdan geçirmeden ne otobüslere ne de şehre yönlendiriyoruz. Otobüsle gelen bir vatandaşımız buradan geçmeden Ankara'ya giremez. Yolcu sayısı yüzde 70 düşmüş vaziyette, ondan dolayı giriş ve çıkışları tek kapıya almamıza rağmen bir yığılmaya neden olmuyoruz" diye konuştu.

37,3'ÜN ÜZERİNDE ATEŞİ OLANLAR SAĞLIK MERKEZİNE