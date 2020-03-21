AŞTİ'de Kovid-19'a karşı termal kamera önlemi - Son Dakika

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, giriş ve çıkışlar termal kameranın yerleştirildiği tek kapıdan yapılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede en önemli unsurun yayılmanın önlenmesi olduğuna işaret etti.

Başkente otobüs taşımacılığıyla gelenlerin şehre girişini ve vatandaşların çıkışını kontrol altına almak istediklerini belirten Koç, "Başkanımızın talimatıyla ara indirme bindirme duraklarını kapattık. Ankara'ya otobüs yolculuğuyla gelecek olan herkes artık AŞTİ'ye gelmek durumunda. Otobüsle Ankara'yı terk edecek herkes de AŞTİ'den binmek zorunda." dedi.

Giriş ve çıkışları kontrol edebilmek için AŞTİ'deki bir kapıya termal kamera yerleştirdiklerini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"AŞTİ'nin çok giriş-çıkış kapısı var. Onların tamamını kapattık ve tek girişe indirdik. Pazartesi gününden itibaren de gelişi ve gidişi ayrı iki kattan kabul edeceğiz. Sistemle gelen yolcunun uzaktan ateşi ölçülüyor. Ateş normal sınırdaysa yeşil bir görüntü oluşuyor. Eğer Ateş 37,5'in üzerindeyse hem sesli hem de görsel alarm veriyor. Görevli arkadaşlarımız kendisine hemen maske veriyor ve 112 Acil Servis ekiplerine yönlendiriyor. Direniş gösterecek olursa görevli polislerimizden yardım istiyoruz. 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu hastaneye götürülüyor. Orada kendisine koronavirüs testi uygulanıyor. Testi pozitif çıkarsa hastanede tedavi altına alınıyor. Negatif çıkarsa da serbest bırakılıyor."

Mustafa Koç, uygulamayı 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüreceklerini ifade etti.