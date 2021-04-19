AŞTİ'de otobüs Gaziantep'e yalnızca 3 yolcu ile yola çıktı - Son Dakika

AŞTİ'de otobüs Gaziantep'e yalnızca 3 yolcu ile yola çıktı

19.04.2021 15:26
AŞTİ'de otobüs Gaziantep'e yalnızca 3 yolcu ile yola çıktı, System.String[]

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) işletmecileri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan seyahatleri de içeren korona genelgesinin vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını belirterek, müşteri olmamasından yakındı.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) işletmecileri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan seyahatleri de içeren korona genelgesinin vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını belirterek, müşteri olmamasından yakındı. AŞTİ'de bir otobüs ise Gaziantep'e yalnızca 3 yolcu ile yola çıktı.

AŞTİ'de 55 yaşındaki yazıhane işletmecisi Hacı Barış, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeden önce işlerinin biraz daha iyi olduğunu belirterek, "Genelge bana göre yanlış anlatıldı ve yanlış anlaşıldı. Anlaşıldıktan sonra da otogarlarda yolcu yoktu. İnternetten 3-5 bilet alan yolcu geldi. Otobüsler sadece bu yolcularla seyahat etmek zorunda kaldı. Mağduruz" dedi.

"Günde 300-400 sefer yapan şirketlerin şimdi peronlarda arabaları yok"

41 yıldır bu işi yaptığını anlatan Barış, genelge yayımlandığı an insanların seyahatin veya yasağın olup olmadığını öğrenmek adına kendilerini aradığını belirterek, "Hafta sonları otogarlar kapalı. Cumartesi-pazar doğudan ve batıdan araba gelmiyor. Karadeniz'den ve İç Anadolu'dan araba gelmiyor. Günde 300-400 sefer yapan büyük şirketlerin şimdi peronda arabaları yok. AŞTİ'de 2 bine yakın personelin tamamı mağdur" şeklinde konuştu.

"Biz sevenleri kavuşturuyoruz ama şu an yapamıyoruz"

2 çocuk babası Hacı Barış, çözüm önerisi olarak tekrardan bir açıklama yapılması gerektiğine vurgu yaparak, şehirlerarası seyahatin devam ettiğinin altını çizdi. Barış, "Otobüslerde sıkıntı yok. 24 saat seyahat yapıyor. Bunun açıklanması gerek, çünkü mağduruz. Biz sevenleri kavuşturuyoruz ama şu an yapamıyoruz" diye konuştu.

"Otogar, pandemi ile 200-400 araç seviyelerine düştü"

AŞTİ'de yazıhane işletmecisi olan 43 yaşındaki Tuncay Akar, pandemiden önce günlük yaklaşık 2-3 bin aracın giriş-çıkış yaptığını fakat pandemi sonrasında bu sayıların yüzde 80'lik düşüşle 200-400 araç seviyelerine gerilediğini ifade etti.

25 yıldır bu işi yapan 2 çocuk babası Akar, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye bakıldığında vatandaşlar arasında müthiş bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini dile getirdi. Akar, "Akşam 7'den sonra bilet alan yolcuların seyahat edebilmelerine olanak tanındığı kimse tarafından bilinmiyor. İnsanların bireysel araba ile seyahat etmesi yavaşlatılırken, otobüslerle seyahat edebilmenin önünün açıldığını da insanlar bilmiyor. Bu daha iyi açıklansaydı güzel olurdu aslında" diye konuştu.

Akar, Ramazan ayının şehirlerarası yolculukta ulaşımın zayıf geçtiğini, pandemi sürecinde de normal Ramazan ayının yüzde 90 altında geçirdiklerini belirterek, "Peronlara bakılırsa 10 tane yolcuyla seyahate çıkan otobüs yok. Bir araba 10 saatlik bir yol ya da 700 kilometrelik bir yola gidip geldiğinde 4-5 bin lira zarar ediyor" şeklinde konuştu.

"Bu araç 3 kişiyle Gaziantep'e gidecek"

AŞTİ'de bir firmanın otobüs şoförü olan 53 yaşındaki 3 çocuk babası Tuncay Kılınç, müşteri olmamasının Ramazan ayından, yasaklardan ya da insanların yanlış anlamış olabileceğinden kaynaklandığını söyledi. Kılınç, şehirlerarası ulaşımda şu anda herhangi bir kısıtlama olmadığını hatırlatarak, "Gerçekten şu an 3 kişiyle yola çıkacağız. Durum çok kötü. 3 kişiyle bu araç Gaziantep'e gidecek. Çok kötü bir şey. Komple zarar. Bütün zararlar firmaların üzerinde" ifadelerini kullandı.

Kılınç ayrıca insanların İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, şehirlerarası seyahatte kısıtlamanın olmadığını bilmeleri gerektiğine değindi. - ANKARA

AŞTİ'de otobüs Gaziantep'e yalnızca 3 yolcu ile yola çıktı
AŞTİ'de otobüs Gaziantep'e yalnızca 3 yolcu ile yola çıktı
AŞTİ'de otobüs Gaziantep'e yalnızca 3 yolcu ile yola çıktı
AŞTİ'de otobüs Gaziantep'e yalnızca 3 yolcu ile yola çıktı

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Ramazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AŞTİ'de otobüs Gaziantep'e yalnızca 3 yolcu ile yola çıktı - Son Dakika


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