AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu - Son Dakika

AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ndeki (AŞTİ) otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla durduruldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ndeki (AŞTİ) otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla durduruldu.
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.
Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.
Ayrıca otobüs firmaları da Kurul'dan izin alarak şehirlerarası yolcu taşıyacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:26 Kaynak: AA
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