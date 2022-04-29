AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu - Son Dakika
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AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu

29.04.2022 13:08
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturmaya başladı.

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturmaya başladı.

Yolcu yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de bayram öncesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri de artırıldı.

Özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğünden ekipler, terminalde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlar, üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.

İftar vaktinde AŞTİ'de bulunacak yolcular için iftariyelik dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yoğunluk nedeniyle vatandaşların yaşayacağı mağduriyetin önüne geçmek için ekip sayısını artırdı.

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Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi, Ramazan Bayramı, Bayram, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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