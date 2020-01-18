AŞTİ'de sömestr yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AŞTİ'de sömestr yoğunluğu - Son Dakika

AŞTİ'de sömestr yoğunluğu

6 saat önce

Yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle Ankara Şehirlerarası otobüs terminalinde (AŞTİ) hareketli günler yaşanıyor.

AŞTİ'de sömestr yoğunluğu, System.String[]

Yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle Ankara Şehirlerarası otobüs terminalinde (AŞTİ) hareketli günler yaşanıyor.


Öğrenci yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de Büyükşehir Belediyesi güvenlik önlemlerini artırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BUGSAŞ tarafından işletilen AŞTİ'de okulların tatil olmasıyla birlikte her saat artan öğrenci yoğunluğu nedeniyle güvenlik personeli sayısı da artırıldı.


Günlük ortalama 85 bin ziyaretçiyi ağırlayan AŞTİ, bayramlar ve sömestr tatilleri gibi özel gün ve dönemlerde ortalama 150 bin yolcuya ev sahipliği yapıyor.


"Güvenlik önlemlerinden memnunuz"


150 BUGSAŞ güvenlik personelinin görevlendirildiği AŞTİ, 7/24 peron içi ve dışında toplam 270 kamera ile günlük olarak izleniyor.


Emniyet personeli ve Ankara Zabıtasının da yolcuların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri için takviye destek sağladığı AŞTİ'de giriş ve çıkışlarda x-ray cihazları başta olmak üzere bilet ve bagaj kontrolleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.


Yarıyıl tatili için memleketine giden Aşur Akval, "AŞTİ'de alınan güvenlik önlemlerinden son derece memnunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimi iletiyorum" derken, ortaokul öğrencisi Berke Gök de, "6. sınıfta okuyorum, büyüklerimi görmek için Çankırı'ya gideceğim. AŞTİ'de yaşanan yoğunluğa rağmen önemli derecede güvenlik önlemleri alınmış" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı
Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 16:53:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AŞTİ'de sömestr yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]