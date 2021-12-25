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AŞTİ'DE ücretsiz WI-FI hizmeti devrede - Son Dakika

AŞTİ'DE ücretsiz WI-FI hizmeti devrede

25.12.2021 13:57

AŞTİ'DE ücretsiz WI-FI hizmeti devrede Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi vatandaşların ve esnafın hayatını kolaylaştıran bir hizmeti hayata geçirdi.

AŞTİ'DE ücretsiz WI-FI hizmeti devrede

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi vatandaşların ve esnafın hayatını kolaylaştıran bir hizmeti hayata geçirdi. BUGSAŞ A.Ş., yolcuların internet erişimini kolaylaştırmak için AŞTİ'de "ücretsiz wi-fi" hizmetini devreye soktu. Gelen ve giden yolcu katında bulunan danışma ofislerine "ücretsiz şarj cihazları" da yerleştirilirken, AŞTİ içinde kurulan 50 adet priz ile de vatandaşlar kendi şarj cihazlarını kullanarak internete erişim sağlayabilecek.

Bir yandan çağdaş görünüme kazandırılacak olan AŞTİ'de vatandaşların ve esnafın yararlanması için 'ücretsiz wi-fi' hizmeti hayata geçirildi. BUGSAŞ A.Ş., yolcuların internet erişimini kolaylaştırmak için AŞTİ içinde 28 Access Point ile 200 Mbps internet hızına sahip ücretsiz wi-fi hizmetini başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi gelen ve giden yolcu katında bulunan danışma ofislerine "Ücretsiz Şarj Cihazları" yerleştirirken, yolcuların ücret ödemeden güvenli bir ortamda telefonlarını şarj edebilmesini sağladı. Vatandaşlar ayrıca AŞTİ'ye yerleştirilen 50 adet prizi kullanarak kendi cihazlarıyla da internet erişimi sağlayabilecek.

BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, sanatsal aktivitelerin arttığı AŞTİ'de yeni uygulanmaya başlayan internet hizmeti ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Ankara'da interneti temel insan hakkı olarak gören bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Mansur Yavaş belediyeciliği 918 köye ücretsiz internet götürdü. 35 kent meydanında da ücretsiz internet hizmeti sunuyoruz. AŞTİ'de de artık 28 Access Point ile 200 Mbps hıza sahip internet hizmetini yolcularımıza, esnafımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Aynı zamanda şarj ihtiyacı nedeniyle gelen ve giden yolcu katlarımızdaki danışma birimlerimize ücretsiz şarj istasyonları kurduk. Vatandaşlarımız telefonlarını bu noktalarda ücretsiz olarak şarj edebilir. Vatandaşlarımız kendi şarj cihazları ile telefon ve dizüstü bilgisayarlarını şarj edebilmek için yine gelen ve giden yolcu katına takılan 50 adet prizi de kullanabilecekler. AŞTİ'de ayrıca sanatsal ve kültürel etkinlikleri de vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz."

AŞTİ'DE ücretsiz WI-FI hizmeti devrede
AŞTİ'DE ücretsiz WI-FI hizmeti devrede
AŞTİ'DE ücretsiz WI-FI hizmeti devrede

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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