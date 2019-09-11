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AŞTİ'de üst düzey güvenlik

43 dakika önce

AŞTİ'de üst düzey güvenlik Dedektör köpekler iş başında Üniversitelerin açılış tarihi yaklaşırken yolcu yoğunluğunun giderek arttığı AŞTİ'de, güvenlik kontrol ve denetimlerine dedektör köpekler de katıldıANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te vatandaşların huzur ve güven...

AŞTİ'de üst düzey güvenlik

Dedektör köpekler iş başında

Üniversitelerin açılış tarihi yaklaşırken yolcu yoğunluğunun giderek arttığı AŞTİ'de, güvenlik kontrol ve denetimlerine dedektör köpekler de katıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için kentin dört bir tarafında çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BUGSAŞ), Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), 7/24 üst düzey güvenlik önlemleriyle vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük titizlik içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dedektör köpeklerle arama ve denetim

Üniversitelerin, açılışı tarihi yaklaşırken yolcu yoğunluğunun giderek arttığı AŞTİ'de, üst düzey güvenlik önlemleriyle 7/24 çalışan BUGSAŞ güvenlik personeli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü iş birliği içerisinde denetimlerine devam ediyor. Dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan denetimlerde, giriş çıkış yapan otobüsler, yolcu valizleri, kargo firmalarına ait depolar ve emanet ofislerinin depo sahalarında sürekli olarak aramalar gerçekleştiriliyor.

Denetimlerin periyotları artırılacak

BUGSAŞ yetkilileri, vatandaşların güven huzur için seyahatlerinin sağlanması için AŞTİ'deki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ifade ederek,

"Vatandaşlarımızdan, çevrelerinde güvenliği tehdit eden durumlara karşı duyarlı olmalarını, emniyet ve güvenlik görevlilerine yardımcı olarak şüpheli durumlarla ilgili olarak yetkili mercilerle irtibata geçmelerini rica ediyoruz" dediler.

AŞTİ'de üst düzey güvenlik

Ankara, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
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