AŞTİ'de yaşlıların yolculuğu başladı - Son Dakika

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilme izni verilmesinin ardından Ankara'da da izin alan yaşlılar ve refakatçileri, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelmeye başladı.



İçişleri Bakanlığı, dün 81 il valiliğine "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar için Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi. Genelge ile 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) Seyahat İzin Belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilme izni verildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesi de uygun görüldü. Kararın ardından bugün saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları onaylanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine gelmeye başladı.



"Çok iyi oldu"



Kırşehir'e gideceğini ifade eden 70 yaşındaki Meryem Köksal, izinle ilgili, "Çok iyi oldu bizim için. Kafayı yiyecektim, o kadar daralmıştım, 2,5 aydır içerideydim. Şimdi çok iyi oldu. Akşam haberlere bakınca çok sevindim" dedi.



"Genelge yürürlüğe girdi, biz de hemen iznimizi aldık"



Babaannesine refakat ettiğini dile getiren Osman Köksal ise, "Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Babaannem iki aydır evde karantinadaydı, iki aydır tabii dışarı da çıkamıyor. Yeni yayımlanan genelgeyle izin çıkınca bugünden itibaren genelge yürürlüğe girdi, biz de hemen iznimizi aldık. Bugün Kırşehir'e gideceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA