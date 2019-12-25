AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması - Son Dakika

AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması

6 saat önce

ANKARA Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) polis ekiplerince 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması, System.String[]

ANKARA Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) polis ekiplerince 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen uygulamada, iş yerleri ve araçlar aranırken, şüpheli görülenler Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.

Yeni yıl öncesi Ankara genelinde önlemlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine bağlı 20 ekip ve 100 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında şüpheli görünen kişilerde GBT'den geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada yaşlı vatandaşların valizlerini taşıyan polis ekipleri, aileleri ile birlikte AŞTİ'de bekleyen çocukları da sevdi.

Görüntü dökümü:

Polislerin çalışması

Yapılan aramalardan görüntü

Yaşlı vatandaşlara yardım edilmesi

Çocukların sevilmesi

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Yılbaşı, Ankara, Polis, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:26 Kaynak: DHA
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