Aşti'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşti'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması - Son Dakika

Aşti'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması

6 saat önce

AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulamasıANKARA Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) polis ekiplerince 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması

ANKARA Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) polis ekiplerince 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen uygulamada, iş yerleri ve araçlar aranırken, şüpheli görülenler Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.

Yeni yıl öncesi Ankara genelinde önlemlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine bağlı 20 ekip ve 100 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında şüpheli görünen kişilerde GBT'den geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada yaşlı vatandaşların valizlerini taşıyan polis ekipleri, aileleri ile birlikte AŞTİ'de bekleyen çocukları da sevdi.

Aşti'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:36 Kaynak: DHA
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