Son Dakika Haberleri: Aşti'de Yılbaşı Yoğunluğu

Aşti'de Yılbaşı Yoğunluğu

1 saat önce

Yılbaşı tatilini şehir dışında geçirmeyi planlayanlar, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluğa neden oldu.

Aşti'de Yılbaşı Yoğunluğu, System.String[]
Yılbaşı tatilini şehir dışında geçirmeyi planlayanlar, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluğa neden oldu.

Terminalde güvenlik önlemleri kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri de görev yapıyor.

Vatandaşlar, üzerleri ve eşyaları güvenlik görevlilerince arandıktan sonra terminale giriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Polis, Ankara, Yılbaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü Bakırköy Adliyesi'nde Sahte Polis Yakalandı

İlber Ortaylı, Gençlik Yıllarından Fotoğraf Paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarını Açıklayacağı Tarihi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:54:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşti'de Yılbaşı Yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]