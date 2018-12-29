Aşti'de Yılbaşı Yoğunluğu
1 saat önce
Yılbaşı tatilini şehir dışında geçirmeyi planlayanlar, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluğa neden oldu.
Yılbaşı
tatilini şehir dışında geçirmeyi planlayanlar, Ankara
Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluğa neden oldu.
Terminalde güvenlik önlemleri kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri de görev yapıyor.
Vatandaşlar, üzerleri ve eşyaları güvenlik görevlilerince arandıktan sonra terminale giriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:32 Kaynak: AA
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