AŞTİ'deki 'çığırtkan' denetiminde 67 kişiye 12 bin TL ceza - Son Dakika

ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 400 polisle denetim yapıldı. Denetimde, bağırarak müşteri çekmeye çalışan ve bu şekilde çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 67 çığırtkana Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 12 bin 529 TL idari para cezası uygulandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki 400 polis, halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında kimlik denetimi yapıldı. Uygulama sırasında, bir yandan şüpheli kişiler üzerinde çalışma yürüten ekipler, yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını da inceledi.

67 ÇIĞIRTKANA PARA CEZASITerminalin tüm giriş ve çıkış noktalarında yaklaşık 4 saat süren denetimlerde, bilet satmak için bağıran, hatta bazılarının bavulunu almaya çalışarak vatandaşları rahatsız eden çığırtkanlara da işlem yapıldı. Çığırtkanlık yaptığı belirlenen 67 kişi, terminal içinde bulunan polis noktasına götürüldü. Bu kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 12 bin 529 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranarak maske takmayan 5 kişi, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişi ve yoklama kaçağı 10 kişi olmak üzere denetim kapsamında toplamda 89 kişiye 39 bin 79 TL idari para cezası uygulandı.

Görüntü dökümü: Denetimden görüntü Ekiplerin otobüste yaptığı inceleme Çığırtkanlardan görüntü

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Gökhan CEYLAN/ANKARA, -