AŞTİ'deki evsizler belediyenin şefkat evlerine yerleştirildi - Son Dakika

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AŞTİ'deki evsizler belediyenin şefkat evlerine yerleştirildi
6 saat önce
Ankara Valiliğince, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) bulunan evsizler, şefkat evlerine yerleştirildi.
Ankara Valiliğince, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) bulunan evsizler, şefkat evlerine yerleştirildi.
Valilik tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında AŞTİ'de polis kontrolüyle otobüslere bindirilen 31 evsiz vatandaş, misafir edilmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin şefkat evlerine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:30 Kaynak: AA
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