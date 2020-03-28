AŞTİ'deki evsizler şefkat evlerine yerleştirildi - Son Dakika

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AŞTİ'deki evsizler şefkat evlerine yerleştirildi
6 saat önce
Ankara Valiliği, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşayan evsizleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirdi.
Ankara Valiliği, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşayan evsizleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından Ankara Valiliği, AŞTİ'de yaşayan evsizleri Polis eşliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine sevk etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:27 Kaynak: İHA
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