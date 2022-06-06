AŞTİ'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 4 kişiye hapis cezası - Son Dakika
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AŞTİ'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 4 kişiye hapis cezası

06.06.2022 11:49
AŞTİ'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 4 kişiye hapis cezası

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ndeki (AŞTİ) Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi yöneticisi ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı akaryakıt firması yetkililerinin yolsuzluk yaparak işletmeyi milyonlarca TL zarara...

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ndeki (AŞTİ) Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi yöneticisi ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı akaryakıt firması yetkililerinin yolsuzluk yaparak işletmeyi milyonlarca TL zarara uğrattığı iddiasına ilişkin davada 4 sanık hakkında hapis cezası verildi.

Gelen suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlatmış ve 33 kişi hakkında dava açmıştı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin 2015-2017 yılları arasında araçların yaptığı mesafeden yüzde 50 daha fazla yakıt masrafı olarak 5 milyon 299 bin TL elde ettiği, bir akaryakıt firmasına 1 milyon 413 bin TL yakıt faturası, 336 bin 163 TL yemek ücreti, 284 bin 600 TL seyahat ve konaklama, yağ ve yedek parça 1 milyon 463 TL ve 34 bin TL de yemek parası kestiği öğrenildi.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 33 sanığın yanı sıra şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, 2014-2015 yılları arasında kooperatif başkanlığı yapan sanık Aytekin Aydın, 2015-2019 yıllarında başkanlık yapan sanık Ethem Ateş, 2019 yılana kadar başkan vekilliği yapan sanık Metin Cevizci ile 2019 yılana kadar muhasip üye olan sanık İlhami Dural'a, 'zincirleme şekilde zimmet' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kararda 4 sanığın da Lina Akaryakıt İnşaat Peyzaj Nakliyat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti.'den yakıt, yağ, yedek parça gibi gerçekte olmayan alımlar yaparak zimmetlerine para geçirdikleri belirtildi. 29 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme ayrıca ceza alan 4 sanık hakkında 'memurun resmi belgede sahteciliği' suçundan da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C üyesi İstanbul'da yakalandı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C üyesi İstanbul'da yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel AŞTİ'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 4 kişiye hapis cezası - Son Dakika

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