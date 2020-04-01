AŞTİ'deki taksi durağı BUGSAŞ tarafından işletilecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesince, AŞTİ'deki taksi durağının bundan böyle BUGSAŞ tarafından işleteceğini bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "AŞTİ'de yıllardır bir spor kulübünün işleterek gelir sağladığı 155 araçlık taksi durağı, bugünden itibaren BUGSAŞ tarafından işletilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, burada çalışan 155 taksici esnafının ödediği günlük 35 lira depo ve durak parasının yolcu ve sefer sayısındaki azalma nedeniyle bu ay alınmayacağı bildirildi.