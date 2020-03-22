AŞTİ esnafı 'Korona'dan dolayı top oynadı - Son Dakika

AŞTİ esnafı 'Korona'dan dolayı top oynadı
6 saat önce
Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) çalışan personel, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde terminali boş bulunca top oynadı.
Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) çalışan personel, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde terminali boş bulunca top oynadı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona virüs' salgını sonrasında, Türkiye'de alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşlar kendilerini izole etmek için sokağa çıkmamaya başladı. Türkiye'nin en büyük otobüs terminallerinden olan AŞTİ'de ise 'Korona virüs'ten dolayı terminali boş bulan muavin, şoför ve görevliler durumu top oynayarak değerlendirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:17 Kaynak: İHA
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