AŞTİ esnafı 'Korona'dan dolayı top oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AŞTİ esnafı 'Korona'dan dolayı top oynadı - Son Dakika

AŞTİ esnafı 'Korona'dan dolayı top oynadı

6 saat önce

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) çalışan personel, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde terminali boş bulunca top oynadı.

AŞTİ esnafı 'Korona'dan dolayı top oynadı, System.String[]

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) çalışan personel, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde terminali boş bulunca top oynadı.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona virüs' salgını sonrasında, Türkiye'de alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşlar kendilerini izole etmek için sokağa çıkmamaya başladı. Türkiye'nin en büyük otobüs terminallerinden olan AŞTİ'de ise 'Korona virüs'ten dolayı terminali boş bulan muavin, şoför ve görevliler durumu top oynayarak değerlendirdi. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:17 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:34
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı         
15:50
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü         
14:42
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 01:30:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AŞTİ esnafı 'Korona'dan dolayı top oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]