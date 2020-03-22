AŞTİ esnafı terminal boş olunca top oynadı - Son Dakika

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AŞTİ esnafı terminal boş olunca top oynadı
6 saat önce
AŞTİ esnafı terminal boş olunca top oynadı -Korona virüsünden dolayı terminal boş olunca top oynadılar Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde çalışan personel, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde terminali boş bulunca top oynadı.
AŞTİ esnafı terminal boş olunca top oynadı
-Korona virüsünden dolayı terminal boş olunca top oynadılar
ANKARA - Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde çalışan personel, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde terminali boş bulunca top oynadı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona virüs' salgını sonrasında, Türkiye'de alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşlar kendilerini izole etmek için sokağa çıkmamaya başladı. Türkiye'nin en büyük otobüs terminallerinden olan AŞTİ'de ise 'Korona virüs'ten dolayı terminali boş bulan muavin, şoför ve görevliler durumu top oynayarak değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:28 Kaynak: İHA
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