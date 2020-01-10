Aşti, evsizlerin evi oldu - Son Dakika
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Aşti, evsizlerin evi oldu

7 saat önce

AŞTİ, evsizlerin evi olduANKARA'da Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) sokakta kalan evsizlerin adresi oldu.

AŞTİ, evsizlerin evi oldu

ANKARA'da Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) sokakta kalan evsizlerin adresi oldu. Yaklaşık 250 kişi, belediyenin misafirhanelerinde yer kalmaması nedeniyle geceyi bankların üzerinde geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Valiliği, kış aylarında sokakta yaşamak zorunda kalanların birçoğunu misafirhane ve otellere yerleştirdi. Ancak misafirhanelerde kontenjanın dolması nedeniyle, Başkent'te aralarında yolcuların bavullarını taşıyarak harçlıklarını çıkarmaya çalışanların da olduğu yaklaşık 250 kişi AŞTİ'ye sığındı. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri battaniye ve yastıklar bankların üzerinde uyuyor.

'YETKİLİLERDEN SÜREKLİ BİR İŞ İSTİYORUM'

AŞTİ'de geceyi geçirmek zorunda olanlardan Taner Taşdemir, çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra gidecek bir yerinin olmadığını, bu nedenle soğuktan korunmak için AŞTİ'ye sığındığını söyledi ve yetkililerden iş talebinde bulundu. Rıza Alıncak (71) ise, 15 gün önce AŞTİ'ye geldiğini söyleyerek, Bakımevinde yer açılmasını bekliyorum. Yoksulluk maaşına yazıldım; ama daha çıkmadı. Misafirhaneler yaşlı diye almak istemiyor, onlar da bakımevlerine yönlendiriyor diye konuştu.

'81 KİŞİYİ MİSAFİR EDİYORUZ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi Müdürü Muhammed Yılmaz, belediyenin barınma evinde 81 kişinin kaldığını, tam kapasiteyle kış aylarını geçirdiklerini söyledi. Barınma evine gelen kişileri ortalama 15-20 gün misafir ettiklerini söyleyen Yılmaz, Misafirlik süresi boyunca temizlik ihtiyaçlarını karşılayıp, kıyafet yardımı yapıyoruz. Amacımız bu kış gününde kimsenin dışarıda kalmamasıdır dedi.

VALİLİKTEN OTEL

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Barış Yavuz ise, evsizler için 1 Aralık 2019 tarihinde 145 kişilik bir otelle anlaştıklarını ve 145 kişiyi burada misafir ettiklerini söyledi. Yavuz, Misafirlerimize otelde sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği veriyoruz. Ayrıca kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çamaşırlarını yıkayacakları yerler de bulunuyor. 15 Ocak'ta ise 80 kişilik başka bir otelle daha anlaşıp aynı şartlarda sokakta kalmış vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Misafirlerimizi kış sona erene kadar takriben ramazan bayramına kadar misafir etmeyi planlıyoruz diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haluk KARAASLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİANKARA, (DHA)

Aşti, evsizlerin evi oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:02 Kaynak: DHA
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