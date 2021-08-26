AŞTİ'nin duvarları grafiti ile renklenecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) "Duvar Sanatı Festivali" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmaları devam eden AŞTİ, "Sokaktaki Ankara" temasıyla başlatılan proje kapsamında grafiti festivaline ev sahipliği yapacak. Birçok grafiti sanatçısının yer alacağı festival, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, 28-29 Ağustos'ta yapılacak.

Festivalde, duvar sanatçılarının grafiti çalışmaları sergilenecek, workshop, çeşitli etkinlikler, müzik dinletileri ve söyleşiler düzenlenecek.

Duvar sanatı alanında Türkiye'nin tanınan isimleri, "Duvar Sanatı Festivali"nde AŞTİ'nin duvarlarını renklendirecek.