AŞTİ'nin yenileme çalışmalarında ilk etap tamamlandı

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla başkentliler kadar AŞTİ'yi kullanan tüm yolcuları da bilgilendiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankaralıların ve yolu Ankara'ya düşenlerin anılarının şahidi AŞTİ'de yenileme çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık. Diğer etapları da yıl sonuna kadar tamamladığımızda büfeler ve gişeleri yeni görünüme kavuşturacak, ofis, kütüphane ve sergi alanlarını hizmetinize sunacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne daha modern ve konforlu bir görünüm kazandırmak amacıyla 27 Ocak 2021 tarihinde başlattığı yenileme çalışmalarının ilk etabını tamamladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla AŞTİ'deki geniş kapsamlı bakım-onarım ve yenileme çalışmaları hakkında başkentliler kadar AŞTİ'yi kullanan tüm yolcuları da bilgilendirdi. Yavaş, "Ankaralıların ve yolu Ankara'ya düşenlerin anılarının şahidi AŞTİ'de yenileme çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık. Diğer etapları da yıl sonuna kadar tamamladığımızda büfeler ve gişeleri yeni görünüme kavuşturacak, ofis, kütüphane ve sergi alanlarını hizmetinize sunacağız" dedi.

Türkiye'nin en büyük otobüs terminallerinden biri olan AŞTİ'de yıllar sonra başlatılan yenileme çalışmaları ile ekonomik ömrünü tamamlayan ısıtma, yangın merdivenleri, oturma grupları, tavan aydınlatma ve havalandırma sistemleri tek tek yenilendi. Kapılarını grafiti sanatçılarına açarak dış cephesinde de örnek bir çalışmaya imza atılan ve Başkent'e yakışır şekilde çehresi değişen AŞTİ'nin iç ve dış cepheleri de boyandı. AŞTİ içerisinde yapıldığı günden bugüne kadar hiç bakım görmeyen, deforme olmuş yanıcı malzemeden imal edilmiş duvar kaplama panelleri kaldırılarak, yanmaz nitelikte çimento ve alçı esaslı cephe kaplama malzemeleri ile tüm iç cephe duvar kaplamaları değiştirildi.

İkinci etap çalışmaların ile büfe ve bilet gişeleri de yenilenecek

İhalesi tamamlanan ve Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından haziran ayı içinde yapımına başlanacak ikinci etap yenileme çalışmaları kapsamında ise AŞTİ içerisinde yer alan otobüs yazıhaneleri ile büfeler tamamen yenilenerek, modern bir görünüme kavuşturulacak. AŞTİ'de bulunan otobüs yazıhaneleri vatandaşların ulaşımı ve yoğunluk bölgesine göre yeniden düzenlenecek. Faaliyet gösteren mevcut büfeler fonksiyonel olmadığından dolayı kaldırılarak yerine modern büfeler konulacak. BUGŞAŞ tarafından projesi tamamlanan üçüncü etap çalışmaları için de kısa süre içinde yapım ihalesine çıkılacak. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan üçüncü etap çalışmaları ile AŞTİ'de seyahat temalı kütüphane, üniversite öğrencileri için ders çalışma salonu, günlük kiralık ofis ve toplantı salonları, sergi ve gösteri salonu ile çocuk oyun alanı yapılacak.

AŞTİ'de ayrıca 25 bin metrekarelik çatı alanına güneş enerjisi kurulacak. 14 Haziran 2022 tarihinde ihaleye çıkacak olan BUGSAŞ, terminalin tükettiği enerjinin yüzde 50'sini güneş enerjisinden karşılayarak tasarruf da sağlayacak.