AŞTİ'ye giriş çıkış yapan otobüs sayısı yüzde 80 oranında azaldı - Son Dakika

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AŞTİ'ye giriş çıkış yapan otobüs sayısı yüzde 80 oranında azaldı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında, şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirmesiyle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) giriş-çıkış yapan otobüs sayısı yüzde 80 oranında azaldı.
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında, şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirmesiyle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) giriş-çıkış yapan otobüs sayısı yüzde 80 oranında azaldı.
Şehirler arası otobüs seferlerinin, 28 Mart Cumartesi saat 17.00 itibarıyla valilik iznine bağlanmasının ardından bilet satışı, AŞTİ'de kurulan seyahat izin kurulundan onay alanlara yapılmaya başlandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, seyahat kısıtlamasından önceki 4 gün AŞTİ'ye giriş yapan otobüs sayısı 603, çıkış yapan otobüs sayısı ise 841 oldu.
Seyahat kısıtlamasının uygulanmaya başlamasından sonraki 4 gün AŞTİ'ye toplam 118 otobüs girdi, 157 otobüs yolcu alarak çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:54 Kaynak: AA
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