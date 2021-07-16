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AŞTİ'ye Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 200 bin kişi ayak basacak - Son Dakika

AŞTİ'ye Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 200 bin kişi ayak basacak

16.07.2021 15:37
AŞTİ'ye Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 200 bin kişi ayak basacak, System.String[]

Şehirler arası otobüs yolcuğunun uğrak noktalarından Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), Kurban Bayramı tatili süresince günlük 1600 otobüsün durak noktası olacak.

Şehirler arası otobüs yolcuğunun uğrak noktalarından Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), Kurban Bayramı tatili süresince günlük 1600 otobüsün durak noktası olacak.

Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri AŞ (BUGSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşları ağırlayan AŞTİ'nin 9 günlük bayram tatiline hazır olduğunu söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası kısıtlama günlerinde sakin dönem geçiren AŞTİ'nin, 1 Temmuz'da normalleşme takviminin başlamasıyla eski günlerindeki gibi yoğun ilgi görmeye başladığını belirten Koç, bu yoğunluğun bayramla beraber daha da artacağını aktardı.

AŞTİ'yi "Başkentin çağdaş kervansarayı" olarak değerlendiren Koç, burada Türkiye'nin dört bir tarafına giden vatandaşların karşılandığını, uğurlandığını, mutlu kavuşmaların ve hüzünlü vedaların yaşandığını dile getirdi.

Koç, terminaldeki esnafın Kovid-19 sürecinde zor günler yaşadığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"1 Temmuz'dan sonra AŞTİ gerçek rakamlarına dönmeye başladı. Buranın standart yaz aylarındaki otobüs yoğunluğu 1300'lerde seyreder. Günlük yolcu sayısı da 80 bin düzeyinde olur. Bayram yoğunluğu dolayısıyla otobüs sayısının 1600'lere kadar çıktığı, yolcu sayısının da karşılama ve uğurlamaya gelenlerle birlikte günlük 150 bine ulaştığını görüyoruz. 9 günlük bayram tatilinde 1 milyon 200 bin vatandaşımıza ev sahipliği yapacağımızı düşünüyoruz. Her yönüyle buna hazırız, yolcularımızı bekliyoruz."

"Bir haftada 756 vatandaşımıza aşı yaptık"

Bayram tatili dolayısıyla bazı firmaların düzenleyeceği ek seferlere rağmen Kovid-19 öncesindeki bayram yoğunluğuna ulaşamadıklarını ifade eden Koç, esnafın eski günlerine dönmek için Sağlık Bakanlığının açıkladığı bütün kurallara uyduğunu vurguladı.

Koç, şehirler arası ulaşımın salgın için kritik bir nokta olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bütün giriş çıkışlarımızda termal kameralar ile ısı ölçer sistemlerimiz var. Ayrıca 8 adet büyük elektronik ateş ölçer bulunuyor. Bütün giriş çıkışlarda el ateş ölçerlerimiz var. Otobüs firmaları HES kodu sorgulaması yapmadan bilet satamıyor. Zabıtalarımız bunların denetimini yapıyor. Seyyar dezenfeksiyon ekipleriyle sürekli dezenfekte edilmesine özel önem gösteriyoruz. AŞTİ'de 200 kişilik temizlik ve 220 kişilik güvenlik ekibimiz 24 saat esasıyla vatandaşlarımıza hijyen hizmeti sunuyor.

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli olarak AŞTİ'de aşı uygulamasına başladık. Önce bütün esnafa ve şirket personelimizin tamamına BioNTech aşısı uyguladık. Şu anda da vatandaşlarımıza yönelik aşı hizmeti vermeye devam ediyoruz. Şu ana kadar bir haftada 756 vatandaşımızın aşılamasını yaptık. Bu rakamın arife gününün sonuna kadar 1000'i geçeceğini düşünüyorum."

Bir otobüs firmasının işletme müdürü Aydın Zengin de Kovid-19 sürecinde esnaf olarak zor günler geçirdiklerini anlattı.

Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşamaya başladıklarını dile getiren Zengin, seyahatlerinde otobüsü tercih edenlere kurallara uymaları çağırısında bulundu.

Zengin, "Biz bu süreçte bütün kurallara uyuyoruz. Her sefer öncesinde araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Sefer boyunca da kolonya ile dezenfektan dağıtarak araçları havalandırıyoruz. HES kodu kırmızı çizgimizdir. HES kodu olmadan kesinlikle bilet satmıyoruz." diye konuştu.

AŞTİ'ye Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 200 bin kişi ayak basacak
AŞTİ'ye Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 200 bin kişi ayak basacak
AŞTİ'ye Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 200 bin kişi ayak basacak
AŞTİ'ye Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 200 bin kişi ayak basacak

Şehirler Arası Otobüs, Kurban Bayramı, Ankara, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AŞTİ'ye Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 200 bin kişi ayak basacak - Son Dakika


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