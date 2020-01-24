Astıkları afişlerle sokakta Türkçe eğitimi veriyorlar - Son Dakika

Uşak Üniversitesi öğrencileri sıkça karıştırılan kelimelerin doğru ve yanlış yazımlarının yer aldığı afişler hazırlayarak şehir merkezinde yer alan otobüs duraklarına astı.



Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet dersi kapsamında "Duraklarda Türkçe Eğitimi" adlı projeyi hazırladı. Sıkça karıştırılan kelimelerin doğru ve yanlış yazımlarının yer aldığı afişleri hazırlayarak şehir merkezinde yer alan otobüs duraklarına asan Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencileri Yasin Batmaz ve Kadir Önder, "Her şeyden önce şunu belirtmek isteriz ki bu sorun 7 yaşındaki çocuğun, 60 yaşındaki teyzenin, emeklinin, gencin, yaşlının kısacası tüm toplumun sorunudur. Dilimizin değerini bilmemiz ve ona sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.



Dilin güzel ve etkili kullanılması gerektiğini belirten öğrenciler, "Tek temennimiz bu çalışmanın diğer illere örnek olması ve Türkiye genelinde yaygınlık kazanmasıdır. Güzel dilimiz Türkçenin bilinçsiz kullanımını bir nebze de olsa gidermek için yaptığımız çalışmada bizi destekleyen hocalarımıza ve Uşak Belediyesine çok teşekkür ederiz" dedi. - UŞAK