Astım Hastası Kar Ambulansıyla Hastaneye Götürüldü
56 dakika önce
Kahramanmaraş'ta sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan astım hastası kişiyi, paletli kar ambulansıyla hastaneye götürdü.
Kahramanmaraş
'ta sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan astım hastası kişiyi, paletli kar ambulansıyla hastaneye götürdü. Göksun
ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Karadut Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Hasan Elbistanlı, astım hastalığı nedeniyle rahatsızlanınca, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Biri paletli 2 araçla hastaya ulaşmaya çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), karla kaplı yolda güçlükle ilerleyip hastanın evine ulaştı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Elbistanlı, Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:35 Kaynak: AA
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