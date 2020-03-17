ASTİM OSB Başkanı Maraş: Virüse karşı iş dünyasının da desteğe ihtiyacı var

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı, Gökhan Maraş, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı iş dünyasının da desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.



Türkiye'de uygulanan önlem ve tedbirleri desteklediklerini ve herşeyin başının sağlık olduğunu belirten Başkan Maraş, "Tedbir sürecini herkesin harfiyyen uygulaması gerekir. Virüsün yayılma sürecini kapsayan 14 gün gerekirse kimse sokağa bile çıkmasın. Ancak 15. günde bir işletme ya da iş yeri yığınla ödeme ile karşılaşacak. Bu konuda da ödeme sisteminden iş sözleşmelerine kadar çeşitli konularda bir düzenleme ve esneklik getirilmelidir." dedi.



Virüsten korunmaya yönelik alınan önlemler kapsamında küresel ekonomide yavaşlama ve tedarik zincirinde aksamalar başladığını bu sağlık sorunu atlatıldıktan sonra her şeyin yeniden yoluna gireceğine inandığını belirten Maraş, "Sağlık alanında alınan önlemler kapsamında ekonomik anlamda da belli tedbirler alınmalıdır. Bu süreç içerisinde çek-senetten elektrik, su ödemesine, sigorta priminden vergi ödemesine kadar pek çok alanda geçici düzenleme yapılması iş dünyasını da rahatlatır." dedi.



Türkiye'de hükümetin süreci, dünyanın takdirle karşıladığı bir şekilde yürüttüğünü belirten Aydın ASTİM OSB Başkanı Gökhan Maraş, "Korona virüsünün neden olduğu krizin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için iş dünyası ile hükümetin ortak hareket etmesini bekliyoruz. Bu kapsamda bizlerin de talep ve tavsiyeleri var. Küresel bir sağlık tehdidi olarak ortaya çıkan bu virüs küresel bir ekonomik soruna da neden olacağından dolayı belli ödemelerde düzenleme yapılması iş dünyası için de önem arz etmektedir. 2020 için küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,5'e indiren Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), salgının yayılmaya devam etmesi durumunda oranın yüzde 1,5'e kadar düşebileceğini açıkladı. Hükümetleri de "hızlı ve güçlü" bir şekilde ekonomi ve sağlık alanında adım atmaya çağırdı. Türkiye özellikle sağlık alanında güçlü adımlar attı. Aynı adımları ekonomik alanda da bekliyoruz. Aksi durumda yıllardır itibarını koruyan pek çok firma karşılıksız çıkan çeki nedeniyle sıkıntıya düşebilir. ya da zamanında gerçekleştiremediği ödemesinden dolayı sıkıntıya düşebilir. Öncelikle sağlık açısından daha sora da ekonomik açıdan bu süreçte başta yetkililer olmak üzere herkes daha duyarlı olmalıdır" diye konuştu.



Öncelikle herkesin sağlığını koruması gerektiğini ardından ayakta kalma mücadelesinin gelmesi gerektiğini belirten Başkan Gökhan Maraş, "Yaşanan krizin ekonomik bir çöküntü oluşturmaması için vergi ödemelerinden, borç ertelemelerine kadar hükümetten geniş kapsamlı bir destek paketi açıklamasını bekliyoruz. Vergi Usul Kanunu kapsamında mücbir sebep olarak tanımlanan 'salgın hastalık' nedeniyle faizsiz erteleme ve öteleme iş dünyasının ve vatandaşın beklentisidir. Bu uygulama sadece iş yeri ve işletmelere değil süreç içerisinde vatandaşların fatura ödemesine kadar tüm ödemelerde geçerli olmalıdır" ifadelerini kullandı. - AYDIN