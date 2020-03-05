Astım ve KOAH hastaları için Kızıldağ'da umut veren çalışma - Son Dakika

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı'nın, astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) üzerindeki etkileri için 1 yıllık çalışma yapıldı. Elde edilen raporlarda, Kızıldağ'da 15 gün kalan 39 hastadan 23'ünün 12 ay boyunca atak geçirmediği tespit edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akkaya, öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Öztürk ve Isparta Şehir Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Canan Doğan tarafından Kızıldağ Milli Parkı'nda yapılan 1 yıllık çalışma, sonuçlandı. Prof. Dr. Ahmet Akkaya, hastaların Kızıldağ'a gittiklerini ve buradan fayda gördüklerini belirtmeleri üzerine bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Önder Öztürk ve Canan Doğan, çalışmadan güzel sonuçlar elde ettiklerini ve Kızıldağ'da 15 gün kalan 39 hastanın 12 ay boyunca atak geçirmediğini dile getirdi.

ASTIM VE KOAH HASTALARI KIZILDAĞ'A GÖTÜRÜLDÜ

Kızıldağ Milli Parkı'nda, 19'u astım hastası (yüzde 48,7), 20'si KOAH hastası (yüzde 51,3) olmak üzere yaşları 62-69 arası, 39 hastayla yapılan çalışmada, KOAH hastaları üzerinde olumlu etki oranı yüzde 42, astım hastaları üzerinde olumlu etki oranı yüzde 78,9 olarak tespit edildi. Kızıldağ Milli Parkı'nda 15 gün kalarak 1 yıl atak geçirmediklerini ifade eden hastalar ile yapılan çalışmada 23 hastanın 12 ay boyunca atak geçirmedikleri görüldüğü raporlandı.

'BİLİMSEL BİR ÇALIŞMA YAPTIK'

Kızıldağ Milli Parkı ile ilgili yapılan çalışmanın ardından Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer ve Belediye Başkanı İsa Çarkacı tarafından doktor ve akademisyenlere teşekkür plaketi takdim edildi. Prof. Dr. Önder Öztürk, Kızıldağ'a giden KOAH ve astım hastalarının orada atak geçirmediklerini söylemeleri üzerine böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışma kapsamında hastaları 15 gün boyunca Kızıldağ'da misafir ettiklerini belirten Prof. Öztürk, "Bilindiği gibi KOAH hastalığı hava kirliliğiyle kendisini gösteren ilerleyici bir nefes darlığı hastalığıdır. Astım hastalığı da yine hava yollarının daralmasıyla kendisini gösterir geçici bir hastalıktır ve bu hastalıkların ikisi de hava kirliliğiyle çok yakından alakalıdır. Polikliniğimize gelen KOAH ve astımlı hastalar Kızıldağ'da kaldıklarında sağlık yönünden çok daha faydalı olduğunu gördüklerini ifade ettiler. Nöbetlerin azaldığını, öksürüklerin azaldığını, ifade ettiler. Biz de Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı olarak bu konuya bilimsel bir çalışma yaparak bu konunun ortaya çıkarılmasını amaçladık" dedi.

'HASTALAR SÜREKLİ MUAYENE EDİLDİ'

Canan Doğan, "Isparta Şehir Hastanesi olarak hastaları değerlendirip 20 astım, 19 KOAH hastası belirledik. Hastalarımızın Şarkikaraağaç'ta bulunan Kızıldağ Milli Parkı'nda konaklamalarını ve her sabah 1 saat yürümelerini sağladık. Isparta Şehir Hastanesi'nde 15 gün konaklayan hastaları 12 ay boyunca takip ettik. Her geldiklerinde solunum fonksiyonel testlerini, akciğer grafiklerini, difüzyon kapasitelerini, 6 dakika yürüme testlerini muayene ederek, belirleyerek takiplerimizi tamamladık. 1 yılın sonunda da güzel sonuçlarla karşınızdayız" diye konuştu.

Prof. Dr. Önder Öztürk, "Kızıldağ Milli Parkı'nda 15 gün konaklayan KOAH ve astımlı hasta 1 yıl boyunca atak geçirmediklerini ifade ettiler" dedi.

Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Kızıldağ Milli Parkı'nın yüzyıllardır bilinen bir dağ olduğunu ancak daha önce orası için böyle bir bilimsel çalışma yapılmadığını söyledi.

'HASTALAR ŞİFA BULACAK'

Kaymakam Onur Yılmazer de Kızıldağ'ın gerek endemik bitki örtüsü gerekse oksijen seviyesiyle Türkiye ve dünyada özel bir yer olduğunu söyledi. Kaymakam Yılmazer, "Öyle zannediyorum ki ilerleyen süreçte pek çok hastamız buraya gelecek ve buradan faydalanacak, şifa bulacak. Gerçek manada Kızıldağ Milli Parkı şifa kaynağı olduğunu hem tescillemiş hem de gelecek nesillere bu yönüyle aktaracak bir milli park olarak varlığını sürdürecektir" diye konuştu.