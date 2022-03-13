Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor

13.03.2022 13:54

Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 923'üncü gününde de devam ediyor.

Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 923'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 923'üncü gününde de devam ediyor. Batman'da 2014 yılında 17 yaşındayken PKK ve HDP sempatizanları tarafından kandırılarak dağa götürülen Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan, evladını PKK ve HDP'den istediğini söyledi.

Oğlunun Batman'da kaçırıldığını hatırlatan Yenidoğan, "Oğlum beni seviyor ve değer veriyorsan geri gelirsin, o hain insanların yanında kalmayacaksın. Beni çok bekletme burada, astım ve şeker hastasıyım, onlara kanma. Kaç adalete sığın, annenin yanına gel. Sen gelmeyene kadar buradan gitmiyorum. Seni hapse atmadan direkt bana verecekler" dedi.

Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor
Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor
Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor
Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor
Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor

YORUMLAR
500
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 921. gününde sürüyor HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 921. gününde sürüyor Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler direndikçe sayıları artıyor Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler direndikçe sayıları artıyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Köpeklere zehirli et verilsin demişti! Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:21 İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
13:05 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarına devam ediyor! Bu sefer saat saat paylaştı
12:52 Murat Ongun sert eleştirdi: Dolar 3 TL olursa yüzüme tükürün diyen kişiye bakanlığımız cevabını verdi
12:45 Ukrayna savaşından kaçan Milli Takımı'nın futbolcusu Yakovenko, Manisa'da kaza yaptı
12:42 Berna Keklikler'in kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!
12:29 Görenler inanamadı! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 14:21:29. #1.11#
SON DAKİKA: Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement