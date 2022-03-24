Astım ve şeker hastası anne, evladına 'teslim ol' çağrısı yaptı - Son Dakika
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Astım ve şeker hastası anne, evladına 'teslim ol' çağrısı yaptı

24.03.2022 14:37

Astım ve şeker hastası anne, evladına 'teslim ol' çağrısı yaptı Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 934'üncü gününde de devam ediyor.

Astım ve şeker hastası anne, evladına 'teslim ol' çağrısı yaptı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 934'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi, 934'üncü gününde de devam ediyor.

Batman'da 2014 yılında 17 yaşındayken PKK ve HDP sempatizanları tarafından kandırılarak dağa götürülen Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan, evladını PKK ve HDP'den istediğini söyledi.

Oğlunun Batman'da kaçırıldığını anlatan Yenidoğan, "Oğlum beni seviyor ve değer veriyorsan geri gelirsin, astım ve şeker hastasıyım, onlara kanma. Kaç adalete sığın, annenin yanına gel. Sen gelmeyene kadar buradan gitmiyorum" dedi.

Astım ve şeker hastası anne, evladına 'teslim ol' çağrısı yaptı
Astım ve şeker hastası anne, evladına 'teslim ol' çağrısı yaptı
Astım ve şeker hastası anne, evladına 'teslim ol' çağrısı yaptı
Astım ve şeker hastası anne, evladına 'teslim ol' çağrısı yaptı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Astım ve şeker hastası anne, evladına 'teslim ol' çağrısı yaptı - Son Dakika


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