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ASTO Başkanı Tiryaki; "Başkan olmak isteyen, dernek kuruyor" - Son Dakika

ASTO Başkanı Tiryaki; "Başkan olmak isteyen, dernek kuruyor"

20.09.2021 10:27
ASTO Başkanı Tiryaki;

Aydın Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTO) Başkanlığı görevini yürüten Veli Tiryaki, il genelinde bin 400 dernek bulunduğunu, derneklerin gün geçtikçe itibarsızlaştığına dikkat çekerek, toplumda statü sahibi olmak isteyen kişilerin dernek kurduğuna dikkat çekti.

Aydın Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTO) Başkanlığı görevini yürüten Veli Tiryaki, il genelinde bin 400 dernek bulunduğunu, derneklerin gün geçtikçe itibarsızlaştığına dikkat çekerek, toplumda statü sahibi olmak isteyen kişilerin dernek kurduğuna dikkat çekti.

Birçok alanda faaliyet gösteren ve üyelerinin sesi olan dernekler günümüzde adeta kan kaybetmeye başladı. İl genelinde bin 400, merkez ilçe Efeler'de ise 401 dernek bulunurken, aynı faaliyet kollarında birden çok derneğin olması, derneklerin adeta bölünerek kan kaybetmesine sebep oluyor. Artan sayılarla birlikte derneklerin gün geçtikçe itibarsızlaştığına dikkat çeken Aydın Sivil Toplum Örgütleri Platformu Başkanı Veli Tiryaki, "Aynı alanda faaliyet gösteren çok sayıda dernek var. Bölünerek, dernekler güç kaybediyor ve ciddiye alınmıyor. Tek ses olsalar, daha güçlü olurlar" dedi. Bünyesinde 120'den fazla derneğin bulunduğu Aydın Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTO) Başkanlığı görevini yürüten Tiryaki, neredeyse her gün 3-4 derneğin kurulduğunu ifade etti.

"Ciddiye alınmıyor"

Vatandaşların başkan olma hevesinin dernek sayısını arttırdığını savunan Tiryaki, " Türkiye'de en çok 'başkan' unvanı var. Birilerinin toplumun içinde bir yerlerde başkan olma hevesi ile dernek sayısı artıyor. Spordan, kadın ve hayvan haklarına kadar çok fazla alanda dernek var. Aynı alanda faaliyet gösteren çok sayıda derneğin olması ise dezavantaj yaratıyor. Örneğin ilimizde engellilere yönelik toplam 24 dernek bulunuyor. Maalesef bölünen dernekler ise güç kaybediyor, itibarsızlaşıyor ve ciddiye alınmıyor. Tek ses olsalar, daha güçlü olurlar" dedi.

"Kanuna göre bu bir suç"

Aydın'da kurulan derneklerin birçoğunun adeta 'tabela derneği' olduğunu ifade eden Tiryaki; "Kurulan derneklerin bir bölümü faaliyetlerini dahi yürütemiyor. İlimizdeki derneklerden maalesef birçoğunun tabela derneği olduğunu, Dernekler Kanunu ve yönetmelikte belirtilen mevzuatlara uygun alt yapılarının olmaması nedeniyle hizmet yürütemediklerini gözlemliyoruz. Çoğunun yeri yok, işyerlerinde veya home ofislerde bulunuyorlar. Kanuna göre bu suç. Derneklerin mutlaka ofisi olmalı. Derneklerin yardım toplamaları ile ilgili kanunda değişiklikler yapıldı. Bunların mutlaka kaymakamlıklardan izin alınarak yapılması lazım. Ama buna rağmen ilimizde yasanın dışında yapılan yardım toplama çalışmaları var. Bunlar, derneklerimizi zor durumda bırakabilir. Bu da derneklerimizin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmasını sağlayacaktır" dedi.

"Hapis gibi ciddi cezaları var"

Yapılan kanun değişikliği ile bakanlığın bir denetim mekanizması getirdiği sözlerine ekleyen Tiryaki; "Bu yıl yapılan kanun değişikliği ile bakanlıkların derneklerin faaliyetlerini ve sistemlerini kontrol altında tutarak, bir denetim mekanizması getirdi. Artık Aydın İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından dernekler 3 yılda bir denetlenecek" dedi.

Ayrıca kanuna aykırı faaliyet gösteren dernek yöneticileri için hapis gibi çok ciddi cezaların da olduğunu hatırlatan Tiryaki, ülkede 122 bin dernek olduğunu, 196 bin 221 derneğin de fesih edildiğini ifade etti. - AYDIN

ASTO Başkanı Tiryaki; Başkan olmak isteyen, dernek kuruyor
ASTO Başkanı Tiryaki; Başkan olmak isteyen, dernek kuruyor

Efeler, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ASTO Başkanı Tiryaki; 'Başkan olmak isteyen, dernek kuruyor' - Son Dakika


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