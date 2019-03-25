Son Dakika Haberleri: Aston Martin Dbx Zorlu Testlerine Devam Ediyor

Aston Martin Dbx Zorlu Testlerine Devam Ediyor

1 saat önce

CARMEDYA – Aston Martin’in ilk SUV modeli DBX, Pirelli’nin İsveç’teki test merkezinde zorlu kış şartlarına karşı uyum testlerinden geçiyor. İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin’in ilk SUV’u, zorlu kış şartlarına karşı testlerden geçirilmeye devam ediyor. Aston Martin DBX, Mart ayının ilk haftası da Pirelli’nin İsveç’te yer alan ve Kuzey Kutup Dairesi’ne en yakın resmi test...The post Aston Martin DBX zorlu testlerine devam ediyor appeared first on Carmedya.

Aston Martin Dbx Zorlu Testlerine Devam Ediyor, System.String[]
CARMEDYA - Aston Martin'in ilk SUV modeli DBX, Pirelli'nin İsveç'teki test merkezinde zorlu kış şartlarına karşı uyum testlerinden geçiyor.



İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin'in ilk SUV'u,
zorlu kış şartlarına karşı testlerden geçirilmeye devam ediyor. Aston Martin
DBX, Mart ayının ilk haftası da Pirelli'nin İsveç'te yer alan ve Kuzey Kutup
Dairesi'ne en yakın resmi test merkezindeydi. Pirelli'nin Flurheden Proving
Ground'daki Ar-Ge Sottozero Merkezi, karlı ve buzlu yollarla kaplı zorlu kış
şartlarında, araçların ekstrem testlerden geçirilmesine olanak tanıyor. Aston Martin DBX'in prototipi, 2019 yılı
ortalarında St Athan, Galler'de hayata geçirilecek. Aracın tam anlamıyla
üretiminin başlayacağı yıl ise 2020.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:04 

İsveç, Pirelli, Aston Martin, Otomobil
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