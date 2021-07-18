Üye Girişi
Aston Martin Valkyrie AMR PRO piste çıkıyor - Son Dakika

Aston Martin Valkyrie AMR PRO piste çıkıyor

18.07.2021 12:10
Aston Martin Valkyrie AMR PRO piste çıkıyor, System.String[]

Bu yıl 21-22 Ağustos günlerinde düzenlenecek 89.

CARMEDYA.COM – Bu yıl 21-22 Ağustos günlerinde düzenlenecek 89. Le Mans 24 Saat yarışının sürprizi, Aston Martin Valkyrie AMR Pro olacak.

Üç yıl önce Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkan ve tasarımında Adrian Newey imzasını taşıyan Valkyrie'nin yol aracı versiyonunu üreten Aston Martin, Le Mans 24 Saat yarışının yeni hiper araç sınıfı için de çalışmalarını sürdürüyordu. Kardeşinden tam iki kat daha fazla yere basma kuvveti üreten Aston Martin Valkyrie AMR Pro, yeteneklerini 89. Le Mans 24 Saat yarışında gösterecek.

Aston Martin Valkyrie AMR PRO piste çıkıyor

Aston Martin Valkyrie AMR Pro'nun doğuşu

Aston Martin, Adrian Newey, Red Bull Advanced Technologies (RBAT) ve mühendislik ortağı Multimatic, yeni hiper otomobil sınıfında Le Mans 24 Saat yarışını kazanmayı hedefleyen bir Aston Martin Valkyrie yarış otomobili tasarımı üzerinde 2019 yılından bu yana çalışıyordu. Bu gelişmiş tasarım, yeni Valkyrie AMR Pro'nun temelini oluşturdu.

İlk kez 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen konsept tasarımı, Valkyrie platformundan daha fazla performans elde etmek için yapılmış bir ön çalışmaydı. Yeni Valkyrie AMR Pro ise Le Mans projesinin yarış için optimize edilmiş versiyonu.

Red Bull Advanced Technologies (RBAT) ile teknoloji ortaklığını sürdüren Valkyrie AMR Pro, benzeri görülmemiş bir güce ve akıllara durgunluk veren yeteneklere sahip bir otomobil. Valkyrie şasisinin dingil mesafesinin 380 mm uzatılmış benzersiz bir versiyonunu kullanıyor. Valkyrie AMR Pro ayrıca ek 266 mm uzunluk ekleyen agresif bir aerodinamik pakete sahip.

Gövde altındaki hava akışı sayesinde olağanüstü bir yere basma kuvveti üretirken, Valkyrie'den iki kat daha fazla yere basma kuvveti sağlıyor.

Hibrit motordan vazgeçen Aston Martin mühendisleri, hafifliğin ön plana alındığı AMR Pro'da en hafif ağırlık ve en hızlı tur sürelerinin peşinde. Valkyrie AMR Pro gücünü, Cosworth yapımı 6.5 litrelik atmosferik V12 motorunun değiştirilmiş bir versiyonundan alıyor. 11.000 rpm'ye ulaşan bu içten yanmalı şaheser, 1000 beygir gücünde. Ağırlık tasarrufu; hibrit sisteminin silinmesinin yanı sıra ultra hafif karbon fiber gövde, karbon süspansiyon salıncakları ve Perspex ön ve yan camlar dahil olmak üzere bir dizi değişiklik sayesinde sağlanıyor.

Aston Martin Valkyrie AMR PRO piste çıkıyor

Hedeflenen tur süresi 3 dakika 20 saniye

Valkyrie AMR Pro, Formula 1 otomobiline yakın pist performansını ve Le Mans 24 Saat pistinde3 dakika 20 saniyelik tur süresini hedefliyor.

Aston Martin CEO'su Tobias Moers "Aston Martin Valkyrie programının tamamının olağanüstü bir mühendislik deneyimi" olduğunu belirtirken şunları söyledi; "Aston Martin ve başta gelen teknik ortaklarında bulunabilecek tutku ve uzmanlığın bir ifadesi olarak Valkyrie AMR Pro; karşılaştırmanın ötesinde bir proje, gerçek bir 'kuralsız'. Valkyrie AMR Pro, Aston Martin'in saf performansa olan bağlılığının kanıtı. Bu performansın DNA'sının da gelecekteki ürün portföyümüzde kendini göstereceğini söyleyebiliriz. Başka hiçbir şey göze ve kulağa böylesine hitap etmiyor ve eminim ki hiçbir şey böylesine güzel sürülmeyecek!"

Valkyrie AMR Pro için dünya çapındaki çeşitli Uluslararası FIA Pistlerinde, Aston Martin'in ev sahipliğinde, bir pist günü deneyimi organize edilecek. Bu deneyim, pist ve pit şeridi erişimini, Aston Martin Valkyrie eğitmen ekibinin desteğini, ayrıca FIA'ya özel yarış kıyafetlerini ve VIP tarafından düzenlenen akşam yemeğini içerecek. Pist günleri tüm Aston Martin Valkyrie müşterilerine açık olacak; İngiltere, Avrupa, ABD ve ötesindeki en zorlu ve dinamik yollardan bazılarını kullanan Art of Living deneyimlerinden oluşan bir seçki sunulacak. Bu özel deneyimler hakkında ek bilgiler bu yıl içinde yayınlanacak.

Güçlü simülasyon araçları kullanılarak tamamlanan kapsamlı geliştirme çalışmaları ile Valkyrie AMR Pro'nun fiziksel testleri yakında başlayacak. Valkyrie AMR Pro'nun en üst düzey sürüş deneyimini sunması için Aston Martin Cognizant Formula 1 Takımı sürücüleri de işbaşında olacak.

D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya "Aston Martin Valkyrie AMR Pro"nun aerodinamik tasarımı ile pistleri hedeflediğini ve sınırlı sayıda üretileceği için de herkesin satın alabileceği bir otomobil olmayacağının altını çizdi. Kaya, 2018 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda "konsept" olarak tanıtılan bu teknoloji harikası otomobili, tüm otomobil tutkunları gibi ilk kez Le Mans 24 Saat'te pistte görecek olmanın heyecanını taşıdıklarını vurguladı.

Aston Martin Valkyrie AMR PRO piste çıkıyor

"Valhalla'dan 1 adet siparişimizi verdik"

D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya şunları söyledi; "Aston Martin, 2. yüzyıl hareket planı kapsamında başta yeni teknolojiler ve yeni fabrika olmak üzere birçok yatırım yaptı. Markamızın özellikle son 5 yılda yenilenen araç modelleri de bunun en güzel ve en etkili örneği. 2.yüzyıl planının en etkili ayağı da sürekli klasmanında lider, teknolojik olarak rakiplerin çok üstün, sınırlı üretim ikonik araçlar üretilmesi. Aston Martin Valkyrie AMR Pro da bu serinin en güzel örneklerinden biri. Biz de Aston Martin Valkyrie AMR Pro'nun kuzen sayabileceğimiz aynı kosept devamı Valhalla'dan 1 adet siparişimizi verdik. Teslimatını dört gözle bekliyoruz, Türkiye yollarında görmek için sabırsızlanıyoruz…"

Sadece 40 adet üretilecek (artı iki prototip) modellerin tamamı, soldan direksiyonlu. İlk teslimatların da bu yılın 4. çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Aston Martin Valkyrie AMR PRO piste çıkıyor

Cenevre Otomobil Fuarı, Aston Martin, Otomobil, Le Mans, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Aston Martin Valkyrie AMR PRO piste çıkıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş 12:50 Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü 12:40 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun 12:31 DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın 11:54 Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında 11:11 Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı 10:37 Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı
Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! 10:12 Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı 09:31 Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
12:55 Murat Övüç'ün oğlu skandala doymuyor! Bu kez de alkollü araç kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaştı
12:43 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist
12:39 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü
12:31 DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun
12:21 Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu
12:16 Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum
12:09 Esenyurt'ta alkollü sürücü terörü! Önce tehditler yağdırdı, sonra ekiplere saldırdı
11:58 Bayram gelmeden trafik kazaları başladı! 2 araca çarpan otomobil ortalığı kan gölüne çevirdi
11:54 Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın
11:37 Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz uyardı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Murat Övüç'ün oğlu skandala doymuyor! Bu kez de alkollü araç kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaştı Murat Övüç'ün oğlu skandala doymuyor! Bu kez de alkollü araç kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaştı         
12:56
Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist         
12:44
Tıraş tartışması kanlı bitti! Berber mezarda, müşterisi parmaklıklar ardında Tıraş tartışması kanlı bitti! Berber mezarda, müşterisi parmaklıklar ardında         
12:37
Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum         
12:17
Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri         
11:14
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı         
10:23
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor         
09:49
Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor         
00:28
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü         
21:13
Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı         
20:03
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 13:02:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aston Martin Valkyrie AMR PRO piste çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement