Aston Martin Valkyrie AMR PRO piste çıkıyor - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Bu yıl 21-22 Ağustos günlerinde düzenlenecek 89. Le Mans 24 Saat yarışının sürprizi, Aston Martin Valkyrie AMR Pro olacak.

Üç yıl önce Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkan ve tasarımında Adrian Newey imzasını taşıyan Valkyrie'nin yol aracı versiyonunu üreten Aston Martin, Le Mans 24 Saat yarışının yeni hiper araç sınıfı için de çalışmalarını sürdürüyordu. Kardeşinden tam iki kat daha fazla yere basma kuvveti üreten Aston Martin Valkyrie AMR Pro, yeteneklerini 89. Le Mans 24 Saat yarışında gösterecek.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro'nun doğuşu

Aston Martin, Adrian Newey, Red Bull Advanced Technologies (RBAT) ve mühendislik ortağı Multimatic, yeni hiper otomobil sınıfında Le Mans 24 Saat yarışını kazanmayı hedefleyen bir Aston Martin Valkyrie yarış otomobili tasarımı üzerinde 2019 yılından bu yana çalışıyordu. Bu gelişmiş tasarım, yeni Valkyrie AMR Pro'nun temelini oluşturdu.

İlk kez 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen konsept tasarımı, Valkyrie platformundan daha fazla performans elde etmek için yapılmış bir ön çalışmaydı. Yeni Valkyrie AMR Pro ise Le Mans projesinin yarış için optimize edilmiş versiyonu.

Red Bull Advanced Technologies (RBAT) ile teknoloji ortaklığını sürdüren Valkyrie AMR Pro, benzeri görülmemiş bir güce ve akıllara durgunluk veren yeteneklere sahip bir otomobil. Valkyrie şasisinin dingil mesafesinin 380 mm uzatılmış benzersiz bir versiyonunu kullanıyor. Valkyrie AMR Pro ayrıca ek 266 mm uzunluk ekleyen agresif bir aerodinamik pakete sahip.

Gövde altındaki hava akışı sayesinde olağanüstü bir yere basma kuvveti üretirken, Valkyrie'den iki kat daha fazla yere basma kuvveti sağlıyor.

Hibrit motordan vazgeçen Aston Martin mühendisleri, hafifliğin ön plana alındığı AMR Pro'da en hafif ağırlık ve en hızlı tur sürelerinin peşinde. Valkyrie AMR Pro gücünü, Cosworth yapımı 6.5 litrelik atmosferik V12 motorunun değiştirilmiş bir versiyonundan alıyor. 11.000 rpm'ye ulaşan bu içten yanmalı şaheser, 1000 beygir gücünde. Ağırlık tasarrufu; hibrit sisteminin silinmesinin yanı sıra ultra hafif karbon fiber gövde, karbon süspansiyon salıncakları ve Perspex ön ve yan camlar dahil olmak üzere bir dizi değişiklik sayesinde sağlanıyor.

Hedeflenen tur süresi 3 dakika 20 saniye

Valkyrie AMR Pro, Formula 1 otomobiline yakın pist performansını ve Le Mans 24 Saat pistinde3 dakika 20 saniyelik tur süresini hedefliyor.

Aston Martin CEO'su Tobias Moers "Aston Martin Valkyrie programının tamamının olağanüstü bir mühendislik deneyimi" olduğunu belirtirken şunları söyledi; "Aston Martin ve başta gelen teknik ortaklarında bulunabilecek tutku ve uzmanlığın bir ifadesi olarak Valkyrie AMR Pro; karşılaştırmanın ötesinde bir proje, gerçek bir 'kuralsız'. Valkyrie AMR Pro, Aston Martin'in saf performansa olan bağlılığının kanıtı. Bu performansın DNA'sının da gelecekteki ürün portföyümüzde kendini göstereceğini söyleyebiliriz. Başka hiçbir şey göze ve kulağa böylesine hitap etmiyor ve eminim ki hiçbir şey böylesine güzel sürülmeyecek!"

Valkyrie AMR Pro için dünya çapındaki çeşitli Uluslararası FIA Pistlerinde, Aston Martin'in ev sahipliğinde, bir pist günü deneyimi organize edilecek. Bu deneyim, pist ve pit şeridi erişimini, Aston Martin Valkyrie eğitmen ekibinin desteğini, ayrıca FIA'ya özel yarış kıyafetlerini ve VIP tarafından düzenlenen akşam yemeğini içerecek. Pist günleri tüm Aston Martin Valkyrie müşterilerine açık olacak; İngiltere, Avrupa, ABD ve ötesindeki en zorlu ve dinamik yollardan bazılarını kullanan Art of Living deneyimlerinden oluşan bir seçki sunulacak. Bu özel deneyimler hakkında ek bilgiler bu yıl içinde yayınlanacak.

Güçlü simülasyon araçları kullanılarak tamamlanan kapsamlı geliştirme çalışmaları ile Valkyrie AMR Pro'nun fiziksel testleri yakında başlayacak. Valkyrie AMR Pro'nun en üst düzey sürüş deneyimini sunması için Aston Martin Cognizant Formula 1 Takımı sürücüleri de işbaşında olacak.

D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya "Aston Martin Valkyrie AMR Pro"nun aerodinamik tasarımı ile pistleri hedeflediğini ve sınırlı sayıda üretileceği için de herkesin satın alabileceği bir otomobil olmayacağının altını çizdi. Kaya, 2018 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda "konsept" olarak tanıtılan bu teknoloji harikası otomobili, tüm otomobil tutkunları gibi ilk kez Le Mans 24 Saat'te pistte görecek olmanın heyecanını taşıdıklarını vurguladı.

"Valhalla'dan 1 adet siparişimizi verdik"

D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya şunları söyledi; "Aston Martin, 2. yüzyıl hareket planı kapsamında başta yeni teknolojiler ve yeni fabrika olmak üzere birçok yatırım yaptı. Markamızın özellikle son 5 yılda yenilenen araç modelleri de bunun en güzel ve en etkili örneği. 2.yüzyıl planının en etkili ayağı da sürekli klasmanında lider, teknolojik olarak rakiplerin çok üstün, sınırlı üretim ikonik araçlar üretilmesi. Aston Martin Valkyrie AMR Pro da bu serinin en güzel örneklerinden biri. Biz de Aston Martin Valkyrie AMR Pro'nun kuzen sayabileceğimiz aynı kosept devamı Valhalla'dan 1 adet siparişimizi verdik. Teslimatını dört gözle bekliyoruz, Türkiye yollarında görmek için sabırsızlanıyoruz…"

Sadece 40 adet üretilecek (artı iki prototip) modellerin tamamı, soldan direksiyonlu. İlk teslimatların da bu yılın 4. çeyreğinde başlaması planlanıyor.