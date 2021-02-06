Aston Martin yeniden Formula 1'de - Son Dakika

Aston Martin, 60 yıl sonra kendi takımı ile Formula 1'de yerini alıyor.

Markanın 1959 yılında başlayan ama çeşitli talihsizlikler nedeniyle kısa süren Formula 1 serüveni, 2021 itibariyle yeniden start alıyor.

Racing Point'in sahibi, Kanadalı iş insanı Lawrence Stroll tarafından İngiliz devi Aston Martin'e önemli bir yatırım yapıldı. Stroll, bu yatırım ile Racing Point takımının 2021 Formula 1 sezonu için Aston Martin Formula 1 takımı olarak pistlere dönüşünü müjdeledi. Ayrıca Aston Martin'in Red Bull ile iş birliğinin 2020 sezonuyla birlikte bittiğini de hatırlatalım.

Racing Point takımı, F1 tutkunları tarafından "pembe takım" olarak da biliniyor. 1991 yılından bu yana pistlerdeler. İlk başta Jordan Grand Prix Takımı olarak anılsalar da 2006 yılında Midland Grup'a satıldılar ve Midland F1 (MF1) Takımı olarak Formula 1'e devam ettiler. 2008'de bu kez Force India Takımı olarak yarışırken sonraki yıllarda Racing Point Force India olarak F1'de yerlerini aldılar. 2019'da yeni bir satış gerçekleşti ve takımın adı BWT Racing Point oldu. Pilotları, Lance Stroll ve Sergio Perez'di. Racing Point'in isim değişikliği ile beraber yeni çehresi olan Aston Martin, ünlü pilot Sebastian Vettel ile el sıkıştı. Aston Martin'in ikinci pilotu ise Lance Stroll oldu.

2021 yılından itibaren ise yeni ekibin adı, Aston Martin Formula One Team. 1 Ocak 2021 itibariyle yeni logo tanıtılırken bu yıl yarışacak yeni araç ve renk düzeni de Şubat ayında açıklanacak.

Le Mans 24 Saat'i kendi sınıfında birden fazla kez kazanan Aston Martin, artık Formula 1'de de iddiasını ortaya koymak istiyor. Lawrence Stroll, Formula 1'de şampiyonluğu kovalayacaklarından emin ve şunları söyledi; "Aston Martin, Le Mans 24 Saat gibi üst düzey uluslararası motor sporlarında büyük başarılar elde etmiş bir marka. Şimdi de tarih kitaplarında yeni bir sayfa yazma fırsatımız var. Bu, Aston Martin markasını seven herkes için, Formula 1 taraftarları ve sporun kendisi için çok heyecan verici."

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından yapılan açıklamaya göre Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2021 sezonu, 21 Mart 2021 tarihinde Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak; 5 Aralık 2021 tarihinde Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek. 23 etaplık yeni sezon takviminde ilk kez Suudi Arabistan da var. 25 Nisan'da yapılacak yarışın daha sonra açıklanacağı takvimde, Türkiye Grand Prix'si yok.