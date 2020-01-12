Aston Villa 1-6 Manchester City - Son Dakika
Son Dakika Spor Aston Villa 1-6 Manchester City - Son Dakika Spor

Aston Villa 1-6 Manchester City

39 dakika önce

Şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisine düşen Manchester City, 22. hafta mücadelesinde Aston Villa'ya konuk oldu.

Aston Villa 1-6 Manchester City, System.String[]

Şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisine düşen Manchester City, 22. hafta mücadelesinde Aston Villa'ya konuk oldu.


Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun "hat-trick" yaptığı maçta Manchester ekibinin diğer gollerini Riyad Mahrez (2) ve Gabriel Jesus atarken, ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan Anwar El Ghazi kaydetti.


İngiltere Premier Lig'de 176 gole ulaşan Agüero, Thierry Henry'yi geçerek lig tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olurken, 12 kezle de ligin en fazla hat-trick yapan oyuncusu unvanını elde etti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:23 
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