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Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! Szalai'ye 175 milyon TL'lik teklif götürüleceği konuşuluyor - Son Dakika

Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! Szalai'ye 175 milyon TL'lik teklif götürüleceği konuşuluyor

20.07.2021 16:05

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın "Hedefimiz şampiyonluksa, bizimle kalması gerekiyor" dediği Atilla Szalai için Aston Villa devrede. Premier Lig ekibinin bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu öğrenilirken, yaklaşık 175 milyon TL'yi gözden çıkardığı belirtildi. Aston Villa'nın, teklifi durumunda sarı-lacivertli takımın vereceği cevap merakla bekleniyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamalarda, 'Attila Szalai için 20 milyon euronun altı konuşulmuyor' demişti.

EURO 2020'de Macaristan formasıyla sergilediği performanstan sonra Avrupa'nın radarına giren Atilla Szalai için Aston Villa devrede. Premier Lig ekibinin bu transfer için 15 milyon euroyu (yaklaşık 175 milyon TL) gözden çıkardığı öğrenildi.

ASTON VILLA'NIN ISRARI SÜRÜYOR

Sabah'ın Birmingham Live'dan aktardığı habere göre; Szalai için yapılan transfer iddialarına bir yenisi daha ekledi. Aston Villa'nın, Szalai ısrarı sürüyor. Aynı haberde yer alan bilgilerde, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye transfer teklifi yapmaya hazırlanan Aston Villa'nın, bu transfer için 15 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamalarda, 'Attila Szalai için 20 milyon euronun altı konuşulmuyor' demişti.

Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! Szalai'ye 175 milyon TL'lik teklif götürüleceği konuşuluyor

Premier Lig, Türk Lirası, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! Szalai'ye 175 milyon TL'lik teklif götürüleceği konuşuluyor - Son Dakika Spor


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