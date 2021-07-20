Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! Szalai'ye 175 milyon TL'lik teklif götürüleceği konuşuluyor

EURO 2020'de Macaristan formasıyla sergilediği performanstan sonra Avrupa'nın radarına giren Atilla Szalai için Aston Villa devrede. Premier Lig ekibinin bu transfer için 15 milyon euroyu (yaklaşık 175 milyon TL) gözden çıkardığı öğrenildi.

ASTON VILLA'NIN ISRARI SÜRÜYOR

Sabah'ın Birmingham Live'dan aktardığı habere göre; Szalai için yapılan transfer iddialarına bir yenisi daha ekledi. Aston Villa'nın, Szalai ısrarı sürüyor. Aynı haberde yer alan bilgilerde, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye transfer teklifi yapmaya hazırlanan Aston Villa'nın, bu transfer için 15 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamalarda, 'Attila Szalai için 20 milyon euronun altı konuşulmuyor' demişti.