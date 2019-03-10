Aston Villa Kaptanına Saha İçinde Saldırı

İngiltere Championship'in 36. haftasındaki maçta sahaya giren bir Birmingham taraftarı, Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saldırdı.

İngiltere Championship'in 36. haftasındaki maçta sahaya giren bir Birmingham taraftarı, Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saldırdı.



Ligin 36. haftasındaki Birmingham kenti derbisinde tribün şiddetinin bir başka örneği yaşandı. Oyunun durduğu 10. dakikada sahaya atlayan bir Birmingham taraftarı, arkasından yaklaştığı rakip takımın orta saha oyuncusu Grealish'e yumruk attı.



Darbenin etkisiyle düşen 23 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri saldırganın etrafını sardı. Saldırgan, polis tarafından saha dışına çıkarılırken tribünlere öpücük yolladı.

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