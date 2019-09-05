Son Dakika Haberleri: ASTOP Ağrılı çocuklar için harekete geçti
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ASTOP Ağrılı çocuklar için harekete geçti

3 saat önce

Ağrı'nın en büyük sivil organizasyonu olan Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), yaklaşan 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde dar gelirli öğrenci velilerine katkıda bulunmak için harekete geçti.

ASTOP Ağrılı çocuklar için harekete geçti, System.String[]

Ağrı'nın en büyük sivil organizasyonu olan Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), yaklaşan 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde dar gelirli öğrenci velilerine katkıda bulunmak için harekete geçti.


Platform, Eğitim -Öğretim sezonunun önümüzdeki hafta açılması sebebi ile okula yeni başlayan öğrencilere destekte bulunabilmek amacıyla başlatılan İlk Kalemim Sizden Olsun kampanyası ile öğrencilere 4 adet defter, 3 takım boya(Sulu, kuru ve pastel), 6 adet kalem ve kalemtraş seti hediye etmeyi planlıyor.


HEDEF 5000 ÖĞRENCİYE ULAŞMAK


Platform Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın hedeflerinin 5000 öğrenciye ulaşmak olduğunu söyleyerek "Ağrı'da İlkokula yeni başlayan yaklaşık 5000 çocuğumuz bulunuyor. Bizde bu sebeple hedefimizi 5000 olarak belirledik. Amacımız Ağrı'da okula başlayan tüm çocuklarımıza bu setleri hediye etmek. Bunun için Ağrı'ya vefası olan herkesten destek bekliyoruz. Bir setin fiyatı 25 TL, Setin içerisinde öğrencilerimizin ilk iki ayında ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler bulunuyor. Bizlere katkıda bulunmak isteyen hemşehrilerimiz, 08503469960 whatshap kurumsal numaramızdan ulaşarak kırtasiyelerin iban numarasını isteyerek, dilediği kırtasiyeden bu desteği sağlayabilir. Ağrı'da okuyup ekonomik özgürlüğünü eline almış herkesin, kendi memleketine ufakta olsa bir vefa göstereceğine inanıyoruz." dedi. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
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