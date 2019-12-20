ASTOP'tan köy okullarına kırtasiye yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASTOP'tan köy okullarına kırtasiye yardımı - Son Dakika

ASTOP'tan köy okullarına kırtasiye yardımı

6 saat önce

Ağrı'nın örgütlü en büyük sivil toplum platformu olan Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), 'İl Kalemim Sizden Olsun' projesi kapsamında hayırseverlerden topladığı kırtasiye malzemelerini, köy okullarına ulaştırdı.

ASTOP'tan köy okullarına kırtasiye yardımı, System.String[]

Ağrı'nın örgütlü en büyük sivil toplum platformu olan Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), 'İl Kalemim Sizden Olsun' projesi kapsamında hayırseverlerden topladığı kırtasiye malzemelerini, köy okullarına ulaştırdı.


Geçtiğimiz aylarda başlatılan kampanyada bine yakın kırtasiye seti toplanırken, setler temsili olarak Ağrı'nın altı köyüne ASTOP üyeleri tarafından dağıtıldı.


'Beklediğimizden fazla destek aldık'


Projenin çok anlamlı olduğunu söyleyen Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, amaçlarının Ağrı'da eğitim gören çocukların sosyal yaşamlarında destekte bulunmak olduğunu belirterek, "Kampanyanın çıkış noktası aslında bir arkadaşımızın eğitim gördüğü yıllarda yaşadığı bir anıyı anlatması oldu. Bizde hayırseverlere ulaşarak kırtasiye desteğinde bulunmalarını istedik. Doğruyu söylemek gerekirse beklediğimizin üstünde bir destek gördük. Tüm hayırseverlerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.


'Üşüyen eller kalmasın projesini hayata geçireceğiz'


Astop Eğitim Sorumlusu Ömer Yıldız ise kampanyada ulaşmak istedikleri hedefin yakaladıklarını söyleyerek, "Kampanyayı duyurduğumuzda hedeflediğimiz rakamın üstünde bir katkının gelmesi bizi hayli memnun etti. İnşallah istişare kurulumuzla birlikte bu defa "Üşüyen Eller Kalmasın" diyerek çocuklarımızın kışlık giyim ihtiyaçlarına katkı bulunmak istiyoruz" dedi.


Proje kapsamında temsili olarak, Kayabey, Arakonak (Kasor), Akbulgur, Mengeser, Yukarı Küpkıran ve Kalender köylerine kırtasiye seti dağıtımı yapıldı. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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