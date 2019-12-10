Son Dakika Haberleri: ASTOP'tan otizmli öğrencilere kardeşlik eli
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ASTOP'tan otizmli öğrencilere kardeşlik eli

7 saat önce

Ağrı'da, Ağrı Sivil Toplum Platformu tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören otizmli 46 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

ASTOP'tan otizmli öğrencilere kardeşlik eli, System.String[]

Ağrı'da, Ağrı Sivil Toplum Platformu tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören otizmli 46 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıldı.


ASTOP tarafından hayırseverlerden toplanan kıyafetler, ASTOP Başkanı Mehmet Salih Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve ASTOP üyelerinin katılımı ile öğrencilere dağıtıldı.


Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) Başkanı Mehmet Salih Aydın yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle özellikle engelli öğrencileri kış aylarında sıcak tutacak hediyeleri, sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirerek, "Bu gün burada bu özel okulumuza geldik. Öncelikle şunu belirtelim ki bu gün bu okulda yaşadığımız şeyler hayatımızda hiç unutamayacağımız şeyler oldu. Çok büyük bir mutluluk yaşadık. ASTOP olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile İstanbul Kızılay'ın destekleri ile bu gün 46 kardeşimiz ile bir araya geldik. Bu soğuk Ağrı gününde az da olsa onları ısıtmaya çalıştık. Aslında bizim gönüllerimiz ısındı. Bu gün aslında burada şunu fark ettik ki, yeter ki gönüllerde engeller olmasın. Bu gün bizim burada olmamızı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bütün platform arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Platform olarak bu tarz faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi. - AĞRI

Mehmet Salih, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:56 Kaynak: İHA
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