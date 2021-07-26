Astralis genç AWP oyuncusu Lucky'i transfer ettiğini duyurdu! - Son Dakika

Astralis genç AWP oyuncusu Lucky'i transfer ettiğini duyurdu!

Astralis genç AWP oyuncusu Lucky\'i transfer ettiğini duyurdu!
Son Güncelleme: 27.07.2021 10:47

Astralis bugün, CS: GO ekibine genç AWP oyuncusu Philip 'Lucky' Ewald'ı transfer ettiğini duyurdu!

18 yaşındaki AWP oyuncusu ve son birkaç yıldır takımın önemli bir parçası olduğu Danimarka organizasyonu Tricked'den transferle Astralis'e katılacak.

Astralis genç AWP oyuncusu Lucky'i transfer ettiğini duyurdu!

ASTRALIS SPOR DIREKTORU KASPER HVIDT:

"Astralis'te gelecek için inşa ediyoruz. Sürekli ilerlemek için tek bir hedefle sürekli olarak oyuncular ve takımlar geliştirmek için çalışıyoruz. Philip gibi genç, enerjik ve son derece yetenekli bir oyuncuyu kadroya eklemek bu stratejinin bir parçası."

PHILIP 'LUCKY' EWALD:

"Tricked'de geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım ve onlara teşekkür etmem gereken çok şey var. Astralis kapıyı çaldığında her şey değişir. Hiç şüphesiz en profesyonel organizasyonlardan biri ve şimdiden hoş karşılandığımı ve ailenin bir parçası olduğumu hissediyorum. İster ofiste ister Astralis Nexus'ta, açık kollarla karşılaşacaksınız.

Biliyorum bazıları beni 'dev1ce' ile kıyaslayacak ama onun yaptığını kimse yapamaz. Umarım kim olduğumu gösterebilirim ve takıma kendi yolumda katkıda bulunmak için çok çalışacağım."

Transfer sonrasında Twitter adresinden "Dünyaya neler yapabileceğimi göstermekten ve elimden gelen her şeyle takıma katkıda bulunmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım!!" açıklamasını yapan Lucky transferin gerçekleşmesinden çok mutlu olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"Astralis'te öğreneceğim çok şey var. Kapsamlı oyun kitaplarından oyun dışında olan her şeye kadar. İnsanların her şey hakkında güçlü fikirleri olduğu bir yerde olmak yeni bir duygu olacak, biz yapıyoruz ama başlamak için çok heyecanlıyım. En çok da Astralis hayranlarına takıma ve takım arkadaşlarıma yardım etmek için her şeyi vereceğimi göstermek istiyorum. "

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Astralis genç AWP oyuncusu Lucky'i transfer ettiğini duyurdu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Astralis genç AWP oyuncusu Lucky'i transfer ettiğini duyurdu! - Son Dakika
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