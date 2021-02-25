AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak - Son Dakika

AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak

25.02.2021 21:55
AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak, System.String[]

AstraZeneca Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot, Avrupa Birliğine (AB) yılın ilk çeyreğinde 40 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik edeceklerini söyledi.

AstraZeneca Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot, Avrupa Birliğine (AB) yılın ilk çeyreğinde 40 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik edeceklerini söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Halk Sağlığı ve Sanayi Komiteleri, Kovid-19 aşısı üreten çeşitli ilaç şirketleri yöneticileri ile video konferans yöntemiyle oturum gerçekleştirdi.

Oturumda konuşan Soriot, salgına karşı eşi benzeri görülmemiş bir hızda aşı geliştirdiklerini, 8 ay süren klinik deneylerde aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını anlattı.

Aşı üretimi için 15 ülkeden 20 ortakla çok sayıda arz zinciri kurduklarını belirten Soriot, "Şu anda dünya çapında aylık 100 milyon doz aşı üretiyoruz. Bu rakam nisandan sonra aylık 200 milyon doza çıkacak." diye konuştu.

Soriot, Kovid-19 aşılarından kar sağlamadıklarını ve dünyada yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığını hatırlatarak aşı ihtiyacının muazzam olduğunu ifade etti.

Avrupa'da arz zincirindeki sorunlar nedeniyle beklenenden düşük miktarda aşı üretimi gerçekleşmesinden ve tedarik kesintilerinden üzgün olduğunu dile getiren Soriot, son dönemde aşı üretimini artırdıklarını vurguladı.

Soriot, AB ülkelerine aşı tedarikinin artacağına işaret ederek, "2021'in ilk çeyreğinde 40 milyon doz aşı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda konuşan CureVac İcra Kurulu Başkanı Franz-Werner Haas ise aşılarının ön değerlendirmelerde Birleşik Krallık ve Güney Afrika gibi varyantlara karşı da etkili olduğunu belirtti.

Haas, geliştirdikleri aşının haziranda AB'den kullanım onayı almasını beklediklerini anlattı.

AB ile ilaç firması AstraZeneca arasında Kovid-19 aşılarının teslimat miktarları sıklıkla tartışma konusu oluyor.

Geçen günlerde AstraZeneca'nın ikinci çeyrek için taahhüt miktarının yarısından daha azını, yani 90 milyon dozdan daha az aşıyı tedarik edebileceği iddia edilmişti.

AstraZeneca'nın bir sözcüsü ise dün, 2021'in ikinci çeyreği için taahhüt edilen miktar olan 180 milyon dozun zamanında iletileceğini açıklamıştı.

AstraZeneca'nın aşı tedarikiyle ilgili AB ile şirket arasında daha önce de gerilim ortaya çıkmıştı. Firma, ocak ayındaki açıklamasında, yılın ilk çeyreğinde teslimatın beklenenin çok altında olacağını açıklamıştı.

AB ile şirket arasındaki görüşmelerde, AstraZeneca'nın yaklaşık yüzde 60 eksilterek 31 milyon doza düşürdüğü aşı miktarının ilk çeyrek için 40 milyon doz olması kararlaştırılmıştı.

AB, AstraZeneca ile geçen yaz yaptığı anlaşmayla 100 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 400 milyon doz aşı almayı sözleşmeye bağlamıştı. Ancak ham madde sıkıntıları nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşandığı belirtiliyordu.

Şirketle AB'nin yaptığı gizli sözleşme İtalyan RAI televizyonu tarafından yayımlanmıştı. Sözleşmeye göre, AstraZeneca'nın AB ülkelerine 2020'de 30 milyon, 2021'in ilk çeyreğinde 90 milyon doz, ikinci çeyreğinde de 180 milyon doz aşı taahhüdü bulunuyor.

AB, yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor ve bunun için Avrupa'da onaylanan BioNTech- Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'nın aşılarını kullanmayı planlıyor.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, İlaç, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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