AstraZeneca aşısı cumartesi günü Fransa'da uygulanmaya başlayacak - Son Dakika

AstraZeneca aşısı cumartesi günü Fransa'da uygulanmaya başlayacak

04.02.2021 23:21

Fransa Başbakanı Jean Castex düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde Covid-19 salgınında son durum hakkında bilgi vererek, AstraZeneca'nın Covid-19 karşı geliştirdiği aşının cumartesi gününden itibaren vatandaşlara uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde Covid-19 salgınında son durum hakkında bilgi vererek, AstraZeneca'nın Covid-19 karşı geliştirdiği aşının cumartesi gününden itibaren vatandaşlara uygulanmaya başlayacağını bildirdi. Sanayi Bakanı Agns Pannier-Runacher ise, Fransa'da 4 firmaya ait Covid-19 aşısı üretileceğini duyurdu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Sağlık Bakanı Oliver Veran, Sanayi Bakanı Agns Pannier-Runacher ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanın ile birlikte düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde Covid-19 salgınında son durum hakkında bilgi verdi.

"NÜFUS ODAKLI ÖLÜM ORANI AVRUPA'DAKİ EN DÜŞÜK ORANLARDAN BİRİ"

Fransa'daki Covid-19 durumun endişe verici olmaya devam ettiğini belirten Castex, "Rakamlarımız nispeten sabit. Nüfus odaklı ölüm oranı Avrupa'daki en düşük oranlardan biri" ifadelerini kullandı. Castex, aşılama kampanyasını istikrarlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Dün ve bugün 100 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Ocak ayı için hedeflediğimiz 1,5 milyon aşıya ulaştık. Mayıs ayına kadar isteyen 65 yaş üstü herkesi aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının cumartesi günü vatandaşlara uygulanmaya başlayacağını belirten Castex, "Yeni AstraZeneca aşısı, Şubat ayı sonuna kadar ilk 4 milyon enjeksiyon hedefine ulaşmamızı sağlayacak. Bu aşı ilk önce sağlık çalışanları ve 65 yaş altı risk altında olan çalışanları aşılamak için kullanılmalıdır. Yarın akşam normalde 250 bin doz teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

"AFRİKA TÜRLERİ BİZİ İNGİLİZ TÜRÜNDEN DAHA FAZLA ENDİŞELENDİRİYOR"

Korona virüsün mutasyonu hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Oliver Veran ise, "Brezilya ve Güney Afrika türleri bizi İngiliz türünden daha fazla endişelendiriyor. Bunlar daha bulaşıcı, daha tehlikelidir. Var bölgesinde dört vaka tespit edildi" ifadelerini kullandı.

AB, NOVAVAX VE VALNEVA İLE ÖN ANLAŞMA İMZALANDI

Sanayi Bakanı Pannier-Runacher ise yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Novavax ve Valneva ile iki ön anlaşma imzaladığını duyurdu. Pannier-Runacher, "Avrupa Birliği bugüne kadar 2,6 milyardan fazla doz sipariş etti. Avrupa Komisyonu, hızlı bir şekilde aşılama merkezlerine teslim edilebilecek her aşı adayını incelemeye devam ediyor" dedi.

4 AŞI FRANSA'DA ÜRETİLECEK

Gelecek aylarda Fransa'da dört aşı üretileceğini belirten Pannier-Runacher, Mart'ta Moderna, Nisan'da Pfizer-BioNTech, Mayıs'ta CureVac ve Haziran'dan itibaren ie Sanofi aşılarının üretimine Fransa'da başlanacağını açıkladı.

"177 BİN KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ"

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, ülke genelinde saat 06.00 ile 18.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı kontrolleri hakkında bilgi verdi. Darmanin, "1.9 milyon kontrol gerçekleştirildi ve 177 bin kişiye para cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağına uymamanın cezaları yüzde 53 arttı" dedi.

Darmanin, Fransa'nın AB dışındaki ülkelere sınırlarının kapatılmasından bu yana 102 bin kişinin kontrol edildiğini ve 680 kişinin negatif bir PCR testi sunmadığı için para cezasına çarptırıldığını belirtti.

(İHA)

AstraZeneca aşısı cumartesi günü Fransa'da uygulanmaya başlayacak
AstraZeneca aşısı cumartesi günü Fransa'da uygulanmaya başlayacak
AstraZeneca aşısı cumartesi günü Fransa'da uygulanmaya başlayacak
AstraZeneca aşısı cumartesi günü Fransa'da uygulanmaya başlayacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AstraZeneca aşısı cumartesi günü Fransa'da uygulanmaya başlayacak - Son Dakika


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