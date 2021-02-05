AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu - Son Dakika

AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu

05.02.2021 20:47

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile geliştirdiği koronavirüs aşısının ilk olarak İngiltere'de tespit edilen virüsün mutasyonlu haline karşı da etkili olduğu belirtildi.

Oxford Aşı Grubu Direktörü Profesör Andrew Pollard yaptığı açıklamada, yeni verilerin aşının yalnızca orijinal virüse karşı değil, aynı zamanda yeni mutasyon B.1.1.7'ye karşı da koruma sağladığının altını çizdi.

Oxford aşı denemelerinde görev alan Profesör Sarah Gilbert ise koronavirüslerin, influenza virüslerine oranla mutasyona daha az eğilimli olduğunu ancak bir pandemi sırasında dolaşımdaki virüsler arasında bir mutasyonun hakim olmasının beklenebileceğini ifade etti.

AŞILAR YENİDEN DÜZENLENEBİLİR

Gilbert, gerekli görülmesi durumunda influenzada olduğu gibi aşıların mutasyonlara göre yeniden düzenlenebileceğine de dikkati çekti.

DİĞER AŞI FİRMALARI DA DUYURMUŞTU

Daha önce de Pfizer-BioNTech ve Moderna, geliştirdikleri Kovid-19 aşılarının mutasyona karşı etkili olduğunu duyurmuştu. İngiltere'de ilk olarak eylül ayında tespit edilen yeni mutasyon aralık ayında tüm ülkede hakim tip olmaya başlamıştı.

Yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzerinde yüzde 30-40 daha ölümcül olduğu tespit edilen mutasyonun etkisiyle vakalar ve buna bağlı ölümler artmaya başlamıştı. Bunun üzerine 5 Ocak'ta karantinaya gidilen ülkede hastaneler üzerindeki baskı devam ederken, toplam can kaybı sayısı 100 bini geçmiş durumda.

AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu - Son Dakika


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