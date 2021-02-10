AstraZeneca, Covid-19 aşı üretimi için Alman IDT Biologika ile anlaştı - Son Dakika

İngiliz ilaç firması AzstraZeneca, Alman IDT Biologika aşı firması ile Avrupa'da korona virüs (Coivd-19) aşı üretimini için 18 aylık bir sözleşme imzaladı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşı üretimi ve aşılama kampanyaları devam ediyor. İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca ve Alman aşı firması IDT Biologika, Avrupa'da ve dünya genelinde aşılara duyulan talebin artması sonucu Avrupa'da aşı üretimi yapmak için sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, 2 ilaç devi arasındaki sözleşmenin 18 ay süreliğine imzalandığı belirtildi.

AstraZeneca ve IDT Biologika ise imzalanan dev sözleşme hakkında yöneltilen soruları ise cevapsız bıraktı.

IDT, AŞI ÇALIŞMALARINI ASKIYA ALMIŞTI

IDT'nin Alman Enfeksiyon Araştırma Merkezi (DZIF) ile ortak geliştirdiği deneysel Covid-19 aşısı, insanlar üzerinde yapılan erken aşama testlerinde umut edilen bağışıklık reaksiyonunu sağlayamamış ve aşının deneme çalışmaları geçtiğimiz ay askıya alınmıştı.

Firmanın Covid-19 aşısında yaşadığı başarısızlığın ardından IDT tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca ile İngiliz ilaç üreticisinin Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşı üzerinde çalışma yapıldığı kaydedilmişti. Açıklamanın ardından ise IDT'nin imalat sözleşmesinin netleşmesi ve işbirliğinin genişletilmesi bekleniyordu.

(İHA)