AstraZeneca, Japonya'ya teslim edeceği aşıların yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planlıyor - Son Dakika

AstraZeneca, Japonya'ya teslim edeceği aşıların yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planlıyor

28.01.2021 15:11
AstraZeneca, Japonya'ya teslim edeceği aşıların yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planlıyor, System.String[]

İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Japonya'ya teslim edeceği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planladığı bildirildi.

İngiliz- İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Japonya'ya teslim edeceği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planladığı bildirildi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, firmanın Japonya'da üretim planını hükümete ilettiğini söyledi.

Kato, "Yurt içinde aşı üretebilecek sistemi kurabilmek oldukça önemli. Salgına hazırlık amacıyla üretim sisteminin geliştirilmesini kararlılıkla destekleyeceğiz." dedi.

Anlaşmaya varılması halinde AstraZeneca, Japonya'ya teslim etmek üzere 120 milyon doz Kovid-19 aşısının 90 milyonunu ülke içinde imal edecek.

30 milyon doz aşının martta teslim alınması hedefleniyor

Kyodo ajansına göre, AstraZeneca'nın aşı üretimi için ülkenin batısındaki Hyogo eyaleti merkezli ilaç firması JCR görevlendirilecek.

Hükümet, ülke içinde aşı üretimi yapacak firmaları finansal olarak sübvanse edeceğini açıklamıştı.

AstraZeneca'dan şimdiye kadar 120 milyon doz aşı sipariş eden Japonya, üretimin gerçekleşmesi halinde geriye kalan 30 milyon dozluk dilimi martta teslim almayı hedefliyor.

Şubat sonu başlıyor

Oxford Üniversitesi iş birliğiyle üretilen AstraZeneca aşısının Japonya'daki klinik testleri, Ağustos 2020'de başlamıştı.

Kovid-19'a karşı ülke geneli aşı uygulamalarının sağlık çalışanlarına öncelik verilerek şubat sonunda başlatılması planlanıyor.

Japonya şimdiye kadar Pfizer, Moderna ve AstraZeneca firmalarından, 157 milyon kişinin aşılanmasına imkan sağlayacak toplamda 310 milyon doz tedariki anlaşmasına vardı.

Japonya, Kabine, İsveç, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AstraZeneca, Japonya'ya teslim edeceği aşıların yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına 9 eksikle gidiyor Fenerbahçeli Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge ile anlaştı Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Kardeşlerin üzerine kurşun yağdıran husumetli, sokağı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 2 yaralı TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor         
15:01
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
Göksel Gümüşdağ Göksel Gümüşdağ "İrfan Can'a teklif yaptılar" dedi, Marsilya yalanladı         
14:34
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı         
14:16
Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı         
13:55
AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi         
13:28
Husumetli iki ailenin taşlı tüfekli kavgası kamerada Husumetli iki ailenin taşlı tüfekli kavgası kamerada         
13:03
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 15:32:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AstraZeneca, Japonya'ya teslim edeceği aşıların yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei