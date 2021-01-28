AstraZeneca, Japonya'ya teslim edeceği aşıların yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planlıyor - Son Dakika

İngiliz- İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Japonya'ya teslim edeceği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planladığı bildirildi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, firmanın Japonya'da üretim planını hükümete ilettiğini söyledi.

Kato, "Yurt içinde aşı üretebilecek sistemi kurabilmek oldukça önemli. Salgına hazırlık amacıyla üretim sisteminin geliştirilmesini kararlılıkla destekleyeceğiz." dedi.

Anlaşmaya varılması halinde AstraZeneca, Japonya'ya teslim etmek üzere 120 milyon doz Kovid-19 aşısının 90 milyonunu ülke içinde imal edecek.

30 milyon doz aşının martta teslim alınması hedefleniyor

Kyodo ajansına göre, AstraZeneca'nın aşı üretimi için ülkenin batısındaki Hyogo eyaleti merkezli ilaç firması JCR görevlendirilecek.

Hükümet, ülke içinde aşı üretimi yapacak firmaları finansal olarak sübvanse edeceğini açıklamıştı.

AstraZeneca'dan şimdiye kadar 120 milyon doz aşı sipariş eden Japonya, üretimin gerçekleşmesi halinde geriye kalan 30 milyon dozluk dilimi martta teslim almayı hedefliyor.

Şubat sonu başlıyor

Oxford Üniversitesi iş birliğiyle üretilen AstraZeneca aşısının Japonya'daki klinik testleri, Ağustos 2020'de başlamıştı.

Kovid-19'a karşı ülke geneli aşı uygulamalarının sağlık çalışanlarına öncelik verilerek şubat sonunda başlatılması planlanıyor.

Japonya şimdiye kadar Pfizer, Moderna ve AstraZeneca firmalarından, 157 milyon kişinin aşılanmasına imkan sağlayacak toplamda 310 milyon doz tedariki anlaşmasına vardı.