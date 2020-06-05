AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak - Son Dakika

AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak

Merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen potansiyel aşının üretimine başlayacaklarını bildirdi.

AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak, System.String[]

Merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen potansiyel aşının üretimine başlayacaklarını bildirdi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan AstraZeneca Üst Yöneticisi Pascal Soriot, potansiyel aşının denemelerinin devam etmesine rağmen üretime başlanacağını belirtti.

Soriot aşı üretiminde mümkün olduğunca hızlı olunması gerektiğinin altını çizerek, "Şu anda aşının üretimine başlıyoruz. Sonuçlar geldiğinde aşıların hazır olması gerekiyor." İfadelerinin kullandı.

Soriot ilaç şirketinin yeni tip koronavirüse karşı 2 milyar doz aşıyı üretebileceğini söyledi.

Aşının denemelerinin başarısız olması olasılığına da değinen Soriot, "Bu (üretim) kararımız, tabi ki aşının başarısız olması durumunda finansal riskler barındırıyor. Başarısız olunursa, ürettiğimiz bütün aşılar boşa gidecek." şeklinde konuştu. Soriot ayrıca şirketin Kovid-19 aşısının üretiminde herhangi bir kar amacı gütmeyeceğini söyledi.

Oxford Üniversitesi, nisan ayının sonunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. AstraZenec dünyanın en büyük aşı üreticilerinden olan Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile de aşı geliştirme faaliyetleri konusunda yakın zamanda bir anlaşma imzalamıştı.

Şirket ayırca yakın zamanda Microsoft yönetiminden ayrılan Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından desteklenen iki aşı kuruluşu ile (Epidemik İnovasyon Hazırlığı Koalisyonu ve Gavi Aşı Birliği) 750 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.

Cambridge, İngiltere, Pascal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak - Son Dakika Ekonomi

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